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понедельник, 07 сентября 2020 16:46

Восстановили уникальное надгробие украинского князя, которое уничтожили советские диверсанты
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Восстановили надгробие князя
Фото: facebook.com/oleksandr.alfyorov
Восстановили надгробие князя
Восстановили надгробие князя
Восстановили надгробие князя

Восстановили надгробие князя Константина Острожского.

"Оригинальное надгробие похороненного в Успенском соборе князя было уничтожено в 1941 году. Несколько фотографий, гравюр и описаний - все, что осталось", - сообщил в Facebook историк Александр Алферов.

Скульптуру князя восстановили до мельчайших деталей. Следующим этапом будет восстановление отделки.

Надгробие создал львовский мастер Себастьян Чесек. Было установлено в Успенском соборе Киево-Печерского монастыря 7 августа 1579 года.

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Власти Российской империи пытались скрыть надгробие. Поставили перед ним балдахин. Пытались перенести или уничтожить.

3 ноября 1941 года во время посещения лавры президентом Словакии Йозефом Тисо памятник уничтожили вместе со всем собором.

В Городнице Житомирской обл. началась передача клада сребреников князей Владимира Святого и Святополка Ярополковича. Обнаружили 32 монеты.

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