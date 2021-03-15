Воссоздали античный компьютер

Британские ученые создали полную 3D-модель Антикитерского механизма. Древнее устройство назвали первым аналоговым компьютером.

Считают, что его изготовили в древней Греции около 80 года до н.э. Впервые устройство обнаружили в 1901-м на месте кораблекрушения близ острова Антикитеры ныряльщики за губками. Именно поэтому его начали называть Антикитерским, передает BBC.

По мнению ученых устройство применяли в астрономии. С его помощью могли прогнозировать движение известных тогда планет: Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна, а также фазы луны и лунные и солнечные затмения. Но дать точных ответов ученые не смогли, ведь сохранилась лишь треть механизмов. Восстановить их все в 3D-модели смогли с помощью математических методов и предыдущих научных описаний.

Автор: PROF TONY FREETH / UCL Британские ученые впервые воссоздали полную компьютерную модель Антикитерского механизма

Авторы проекта отмечают, что древние астрономы не могли осуществлять точных астрономических наблюдений с его помощью. Ведь в те времена господствовало представление, что солнце и планеты вращаются вокруг Земли.

Загадкой остается и то, как древнегреческие мастера смогли изготовить механизм с помощью существующих в те времена инструментов. Концентрические кольца, на которых вращаются небесные тела, вероятно, работали с помощью вложенных друг в друга полых осей. Изготовить такое можно с помощью токарного станка.

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"Концентрические трубки в центре этого планетария - самое слабое место моей веры в древнегреческие технологии, и в нашу модель также. Сегодня мы бы применили токарный станок, но нельзя допускать, чтобы они могли использовать его для обработки металла", - объяснил один из авторов исследования Адам Войцик.

Ученым не ясно, чем на самом деле был устройство - игрушкой, учебным средством или чем-то другим. Не понимают они и как при наличии таких технологий древние греки не производили другие сложнейшие механизмы.

На основе модели попытаются создать несколько Антикитерских механизмов - с использованием современных технологий и греческих инструментов. Возможно, тогда найдут ответы на вопросы.

Историк архитектуры Алессандро Пъератини обнаружил, что каменные блоки поднимались и опускались на место за 150 лет до изобретения греками подъемного крана. Свидетельством этого являются углубление для тросов, рычагов и деревянных катков в камнях найденных в Коринфе. Эксперименты проведенные историком показали, что системы канатного подъема с рычагами было достаточно, чтобы поднять блоки весом в 200 - 400 кг. Это позволяло с легкостью опускать их вплотную к соседу. Камни из карьера доставали без углублений, потому что они не были нужны, пока не приходило время ставить их на место постройки.