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понедельник, 15 марта 2021 12:57

Воссоздали античный компьютер

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Британские ученые создали полную 3D-модель Антикитерского механизма. Древнее устройство назвали первым аналоговым компьютером.

Считают, что его изготовили в древней Греции около 80 года до н.э. Впервые устройство обнаружили в 1901-м на месте кораблекрушения близ острова Антикитеры ныряльщики за губками. Именно поэтому его начали называть Антикитерским, передает BBC.

По мнению ученых устройство применяли в астрономии. С его помощью могли прогнозировать движение известных тогда планет: Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна, а также фазы луны и лунные и солнечные затмения. Но дать точных ответов ученые не смогли, ведь сохранилась лишь треть механизмов. Восстановить их все в 3D-модели смогли с помощью математических методов и предыдущих научных описаний.

Автор: PROF TONY FREETH / UCL
  Британские ученые впервые воссоздали полную компьютерную модель Антикитерского механизма
Британские ученые впервые воссоздали полную компьютерную модель Антикитерского механизма

Авторы проекта отмечают, что древние астрономы не могли осуществлять точных астрономических наблюдений с его помощью. Ведь в те времена господствовало представление, что солнце и планеты вращаются вокруг Земли.

Загадкой остается и то, как древнегреческие мастера смогли изготовить механизм с помощью существующих в те времена инструментов. Концентрические кольца, на которых вращаются небесные тела, вероятно, работали с помощью вложенных друг в друга полых осей. Изготовить такое можно с помощью токарного станка.

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"Концентрические трубки в центре этого планетария - самое слабое место моей веры в древнегреческие технологии, и в нашу модель также. Сегодня мы бы применили токарный станок, но нельзя допускать, чтобы они могли использовать его для обработки металла", - объяснил один из авторов исследования Адам Войцик.

Ученым не ясно, чем на самом деле был устройство - игрушкой, учебным средством или чем-то другим. Не понимают они и как при наличии таких технологий древние греки не производили другие сложнейшие механизмы.

На основе модели попытаются создать несколько Антикитерских механизмов - с использованием современных технологий и греческих инструментов. Возможно, тогда найдут ответы на вопросы.

Историк архитектуры Алессандро Пъератини обнаружил, что каменные блоки поднимались и опускались на место за 150 лет до изобретения греками подъемного крана. Свидетельством этого являются углубление для тросов, рычагов и деревянных катков в камнях найденных в Коринфе.
Эксперименты проведенные историком показали, что системы канатного подъема с рычагами было достаточно, чтобы поднять блоки весом в 200 - 400 кг. Это позволяло с легкостью опускать их вплотную к соседу. Камни из карьера доставали без углублений, потому что они не были нужны, пока не приходило время ставить их на место постройки.

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Дата
15
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