Воспроизвели голос египетской мумии

Ученые воссоздали голос мумии египетского жреца, которой более 3 тыс. лет. Удалось зафиксировать последние из произнесенных звуков.
Священник Несьямуну жил при фараоне Рамсесе XI. Мумию просканировали компьютерным томографом и трехмерным сканером. Благодаря этому удалось сделать полную цифровую реконструкцию его голосового тракта, который воссоздали с помощью 3D-принтера, сообщает The Guardian.
Несмотря на то, что жрец умер от удушения, вызванного аллергией, его голосовые связки и гортань прекрасно сохранились. Единственной проблемой оставались сморщенный со временем язык и отсутствие нёба. Ученым пришлось восстанавливать их с нуля. Предполагают, что аллергию вызвал укус насекомого.
Готовую гортань присоединили к специальному аппарату и попытались воспроизвести звуки с помощью динамика и воздуха. Прозвучало несколько гласных звуков: получилось что-то вроде "ээээ".
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Ученые отмечают, что размеры гортани и голосового тракта Несьямуна позволяют предположить, что его голос был несколько выше, чем средний мужской сегодня. Ведь голос был решающим в его работе, где он должен был петь гимны и произносить речи в храме Карнака в Фивах.
Работы в этом направлении продолжатся.
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