Нашли древнюю мумию льва

Мумии львов находят редко. Фото: Facebook

В Египте обнаружили мумию льва.

Мумию нашли в Саккаре, к югу от Каира, сообщает Министерство древностей Египта.

Археологи часто находят мумифицированных кошек, но львов откапывают редко. В 2004 году был найден первый скелет льва, который раскрывает священный статус животного в древние времена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Строители обнаружили храм, которому более 2 тыс. лет

После завершения радиолокационного сканирования о находке расскажут больше.

Саккара знаменита как место захоронения фараонов первых династий Египта.

В городе Исмаилия на северо-востоке Египта археологи обнаружили многоэтажную катакомбу греко-римской эпохи.