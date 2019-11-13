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среда, 13 ноября 2019 23:13

Нашли древнюю мумию льва

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Нашли древнюю мумию льва
Мумии львов находят редко. Фото: Facebook

В Египте обнаружили мумию льва.

Мумию нашли в Саккаре, к югу от Каира, сообщает Министерство древностей Египта.

Археологи часто находят мумифицированных кошек, но львов откапывают редко. В 2004 году был найден первый скелет льва, который раскрывает священный статус животного в древние времена.

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После завершения радиолокационного сканирования о находке расскажут больше.

Саккара знаменита как место захоронения фараонов первых династий Египта.

В городе Исмаилия на северо-востоке Египта археологи обнаружили многоэтажную катакомбу греко-римской эпохи.

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