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вторник, 03 сентября 2019 23:13

Война в Галиции - показали старинные фото маневров
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Село Ушковичи Львовская обл., 1917
Фото: "Фотографії старого Львова"
Село Ушковичи Львовская обл., 1917
Село Ушковичи Львовская обл., 1917
Село Ушковичи Львовская обл., 1917
Село Ушковичи Львовская обл., 1917

Опубликовали фото с. Ушковичи Перемышлянского района Львовщины времен Первой мировой войны.

На фото попали австрийские военные и их маневры в окрестностях села, сообщают "Фотографии старого Львова".

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80 лет назад в селе Ушковичи проживало 1150 жителей. Из них 770 украинцев-грекокатоликов, 270 украинцев-римокатоликов, 20 поляков, 50 евреев и 40 немцев.

Показали цветные открытки столицы Украины 1911 года. Большинство из них созданы на основе подлинных фотографий.

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