Война в Галиции - показали старинные фото маневров

Фото: "Фотографії старого Львова"

Опубликовали фото с. Ушковичи Перемышлянского района Львовщины времен Первой мировой войны.

На фото попали австрийские военные и их маневры в окрестностях села, сообщают "Фотографии старого Львова".

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80 лет назад в селе Ушковичи проживало 1150 жителей. Из них 770 украинцев-грекокатоликов, 270 украинцев-римокатоликов, 20 поляков, 50 евреев и 40 немцев.

Показали цветные открытки столицы Украины 1911 года. Большинство из них созданы на основе подлинных фотографий.