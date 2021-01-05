Во время ремонта обнаружили дорогу, которую проложили древние римляне

В Англии нашли древнюю дорогу. Фото: news.pn

В английском графстве Нортумберленд во время дорожных ремонтных работ обнаружили остатки древнеримской дороги.

Находке около 2 тысяч лет, сообщает ВВС.

Археологи сообщили, что на этом месте проходила важная часть известной римской дороги Стенегейт. Она проходила с запада на восток.

"Во время наблюдения за раскопками наш археолог обнаружил булыжники, которые плотно прилегают друг к другу. Это остатки фундамента римской дороги", - рассказал представитель компании Archaeological Research Services Ltd Филипп Хантер.

Дорогу строили из круглого камня. Их укладывалми слоем в 15 см на 25 см гравия. Его использовали как основу.

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"Однако, учитывая расположение камней вдоль проектных маршрута римской дороги и ее глубины ниже современного дорожного покрытия, мы уверены, что остатки дорожного полотна являются важной частью древней северной римской границы", - заявил Хантер.

Археологи обнаружили первую известную британскую мозаику, созданную в середине V в., на руинах римской виллы Чедворт в Глостершире. Предполагается, что находка может изменить взгляд на историю Британии того времени.