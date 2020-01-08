Во дворце императора нашли потайную комнату

Фото: Science alert.

Во дворце римского императора Нерона нашли комнату, которая была скрыта около 2 тыс. лет.

Подземная комната украшена фресками, сообщает Science alert.

Они изображают животных и мифических существ.

Комнату обнаружили случайно, когда реставрировали дворец Domus Aurea. Император Нерон построил его после Великой римской пожара.

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Большая часть комнаты все еще заполнена пылью. Она покрывает части стен и участки фрески. Исследователи открыли некоторые фрески, на которых изображены птицы и водные существа, а также воин, вооруженный луком, щитом и мечом.

Испанский скульптор создал гиперреалистични бюсты трех печально известных правителей Рима - Цезаря, Августа и Нерона. Проект назвали Цесареса где Рома, сообщает Boredpanda.