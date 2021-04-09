Внук короля Греции, посещал Киев - 10 фактов о принце Филиппе

9 апреля во возрасте 99 лет скончался супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп.

Gazeta.ua подготовила 10 интересных фактов о нем.

1. Принц Филипп был единственным сыном принца Андрея, сына короля Греции Георга I. При рождении носил титул принца Греческого и Датского. Был крещен в православии. Принадлежал к датскому дому Глюксбургов.

2. Семья принца Андрея была вынуждена поселиться в Париже. В 1928-м Филиппа отправили к родственникам в Лондон. В 1933-1935-х он учился в школе в Германии, затем в Шотландии. В 1939-1940 годах учился в Королевском военно-морском колледже в Дартмуте. Получил звание мичмана.

3. Филипп на Военно-морском флоте Великобритании провел всю Вторую мировую войну. Участвовал в Критской операции, сражении у мыса Матапан, Сицилийской операции. Служил на линкоре Valiant, был заместителем командира эсминца Wallace и Whelp. Присутствовал в Токийском заливе во время подписания акта о капитуляции Японии. Закончил войну в звании старшего лейтенанта.

4. Во время учебы в колледже познакомился с принцессами Елизаветой и Маргарет. Они были его четвероюродными сестрами. Между Филиппом и Елизаветой завязалась переписка. Принцесса влюбилась в мужчину. Но у него был роман с американской актрисой Кобин Райт. Та выбрала карьеру и перебралась в США. Филипп начал отношения с Елизаветой. В 1946-м он попросил у короля Георга VI разрешения жениться на наследнице престола. Об их помолвке официально объявили 10 июля 1947 года. Перед свадьбой Филипп перешел в англиканство.

5. Свадьба Елизаветы и Филиппа состоялось 20 ноября 1947 в Вестминстерском аббатстве. Со стороны принца пригласили только мать, принцессу Алису. Принц отказался от титулов принца Греческого и принца Датского, принял британское подданство. В браке у пары родилось четверо детей: принц Чарльз - главный наследник престола, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард.

6. Елизавета использовала фамилию Филиппа Маунтбэттен. Но тот официально не был королем. Премьер-министр Уинстон Черчилль посоветовал королеве издать прокламацию, согласно которой королевский дом должен оставаться Виндзорским. "Я единственный человек в стране, которому не разрешено давать свою фамилию собственным детям", - говорил на это Филипп.

7. С 1956-го по 1957 года Филипп путешествовал вокруг света на борту судна HMY Britannia. Он открыл Летние Олимпийские игры 1956-го в Мельбурне. Посетил Антарктику, став первым представителем королевских семей, который пересек полярный круг.

8. В 1973-м принц Филипп с дочерью Анной посетил Киев. Смотрел чемпионат Европы по конному спорту.

"Хорошо изучив с высоты планировку города, герцог отметил, что столицу советской Украины разделяет на две части прекрасная река, а пляжи в центре мегаполиса - это само по себе чудо", - вспоминал бывший председатель Киевского горисполкома Владимир Гусев.

В ресторане "Прага" на ВДНХ принцу Филиппу понравился украинский борщ с пампушками и котлеты по-киевски. За обедом он выпивал рюмку водки с перцем. "Самые лучшие бокалы - длинные. Самые лучшие тосты - короткие", - говорил при этом.

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9. Филипп был известен своим юмором. В 1995-м он спросил шотландского инструктора по вождению: "Как вам удается заставить местных водителей не пить достаточно долго, чтобы сдать экзамен?"

В разговоре со студентом, путешествовавший по Папуа - Новой Гвинеи, он поинтересовался: "Так значит, вам удалось остаться не съеденным?".

В 2002 году стало известно о его шутке о цвете галстука мальчика. Тот ослеп после теракта. Королева спросила мальчика, как много он еще способен видеть. "Судя по этому галстуку, немного", - сказал Филипп.

10. В ходе празднования своего 90-летия в июне 2011 года принц Филипп заявил о намерении сократить общественные функции. 4 мая 2017-го Букингемский дворец объявил, что человек с осени перестанет выполнять общественные обязанности, возложенные лично на него как на члена королевской семьи. Но принц прежнему сопровождал свою жену на многих публичных мероприятиях.

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет. Об этом сообщили в официальном Twitter монаршей семьи. Известно, что принц Филипп заболел 16 февраля и был госпитализирован на 4 недели. Подробности его болезни не разглашали. Он перенес операцию на сердце.