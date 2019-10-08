Вместо тысячи тарифов ввели один

Эмблема Всемирного почтового союза, стореного в 1874 году. Фото: http://www.upu.int

На первом Международном почтовом конгрессе в швейцарском Берне 9 октября 1874 года представители 22 стран подписали Бернскую соглашение. Создали Общий почтовый союз, позже из-за ажиотажа изменили название на Всемирный почтовый союз.

Первая попытка установить принципы, регулирующие международную почтовую службу, впрошла в Париже в 1863 году. Ранее почтовый обмен регулировался множеством двусторонних договоров. Только через 11 лет на первом Международном почтовом конгрессе представители 22 стран подписали Бернскую соглашение.

Членство в Союзе росло так быстро, что название "Общий почтовый союз" изменено на Universal Postal Union. Создали единую почтовую территорию для взаимного обмена почтой между членами союза. Раньше проезд почтового транспорта по территории другой страны требовали плату. Также обсудили один тариф вместо 1200, которые существовали до тех пор, меры веса и язык.

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Главным документом Почтового Союза является Конституция, в ней есть цель деятельности и общие положения. Каждая страна-член Организации Объединенных Наций может присоединиться к Всемирному Почтовому Союзу. Независимые государства, которые не являются членами ООН, могут вступить, если на это даст согласие двух третей стран-членов ВПС. Украина стала членом Союза 1947 года.

Парижская мирная конференция 25 сентября 1919-го гарантировала Норвегии право владения островом Шпицберген в Северном Ледовитом океане.