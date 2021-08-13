Власти области требует вернуть дворец Терещенко

Прокуратура заявила, что дворец передали незаконно. Фото: istpravda.com.ua

В Житомирской области прокуратура требует вернуть в собственность государства дворец Терещенко XIX в. в Червоном Андрушевского района.

В части дворца сейчас расположен женский монастырь, сообщает Житомирская областная прокуратура.

"Бердичевской окружной прокуратурой заявлен иск о признании недействительной сделки, которой открытое акционерное общество бесплатно передало дворец Терещенко в частную собственность и его истребовании в государственную собственность. Также в заявлении изложены требования о признании недействительным решения исполкома поселкового совета об оформлении права собственности и отмены свидетельства о праве частной собственности на недвижимость площадью более 4,4 тыс. кв м", - говорится в сообщении.

Открытое акционерное общество не имело разрешения Министерства образования и органа охраны культурного наследия на передачу объекта в частную собственность.

Хозяйственный суд области открыл производство по делу.

Дворец Терещенко построил в 1861 Адольф Грохольский. После его смерти здание перешло к меценату и сахарному промышленнику Николаю Терещенко. Объект является памятником архитектуры местного значения.

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В 2000 ОАО "Червоненский сахарник" бесплатно передал имение в собственность Житомирской епархии Русской православной церкви в Украине. В следующем году в части дворца создали женский монастырь. Охранного договора на памятник архитектуры епархия не имела.

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