Виноград на домах и народные танцы - как жили грузины в 1950-х

Фото: "Пустощі східноєвропейської Кліо"

Показали фотографии столицы Грузии Тбилиси, которые сделал фотограф Сигизмунд Кропивницкий в 1958 году.

В 1958-м в СССР отмечали 1500-летие Тбилиси. В редакции журнала "Советский Союз" решили сделать фоторепортаж из города. В Тбилиси отправили фотографа Кропивницкого, сообщают "Пустощі східноєвропейської Кліо".

Съемки проходили в сентябре и октябре 1958 года. Материал опубликован в 11-м номере журнала.

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На фотографии попали виды города, улицы и портреты горожан. Кадры с высоты сделали с помощью вертолета, который выделили репортеру.

Показали фото советских женщин 1950 годов. Их сделала американская фотожурналистка Лиза Ларсен для журнала Life. Женщина неоднократно путешествовала Советским Союзом, где фотографировала как ведущих политиков, так и жизни обычных людей. За это получила престижную премию "Фотограф года".