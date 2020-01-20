Ветряки и барские дворцы - оцифровали 120-летние фото украинских сел

Фото: facebook.com/groups/saveheritage

Показали фотографии Полтавщины конца XIX - начала XX в. Больше всего автора интересовали архитектурные достопримечательности.

Фотографии поместили в издание 1902 года "Гоголь на Родинҍ: Альбомъ художественныхъ фототип и гелиогравюръ", - сообщают в сообществе Архітектурнa спадщина України.

"Дорога на Миргород от Лубен идет степями и широкой равниной. Нет краю горизонту, куда не кинь глазом поля и поля. Лишь на полдороги встретится одинокая хатка с колодцем да в 12 верстах от Миргорода будет село Кибинцы. Здесь начинается область Гоголевских воспоминаний. Посреди села на пригорке напротив церкви стоит и теперь еще тот дом где давались малоросийские спектакли и игрались пьесы, сочиненные отцом Гоголя Василием Афанасиевичем. Дом носит тип барских построек того времени, и, хоть сильно переделан, но выглядит еще величественно. Само село такое чистенькое. Белые хаты с подведенными снизу стенами глиною желтыми полосами, так хорошо обмазаны.

За Кибинцами опять равнина, поля подсолнуха, обернувшего на восток тарелки своих ярко-желтых цветов. Вдали показываются вербы, церковь, мельницы. "Что это за деревня ямщик?" - "Да это ж Миргород!", - написано во вступлении к альбому.

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Показали давние фото города Ананьев Херсонской губернии. В 1897 году в городе жили 16,6 тысячи человек. Больше всего было украинцев, также молдаване, русские и евреи. В Ананьеве было около 20 полукустарных предприятий. Это свечесалотопный и мыловаренный заводы, 3 фабрики фруктовых и газированных вод, 2 маслобойни, 5 кирпичных заводов, табачная фабрика, 2 паровых и конная мельницы.