Как жил город на Херсонщине 100 лет назад - подборка фото

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Показали древние фото города Ананьев Херсонской губернии.

В 1897 году в городе проживало 16,6 тыс. человек. Больше всего было украинцев, также жили молдаване, русские и евреи, сообщают "Хроники прекрасной эпохи".

В Ананьеве было около 20 полукустарных предприятий. Были свечесалотопный и мыловаренный заводы, 3 фабрики фруктовых и газированных вод, 2 маслобойни, 5 кирпичных заводов, табачная фабрика, 2 паровых и конный мельницы.

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Среди городов Херсонской губернии Ананьев по торговым объемом занимал 9 место. На ярмарках и базарах торговали зерном, мукой, овощами, местными промышленными и ремесленными изделиями.

Показали древние фото села Головецкое современного Старосамборского р-на Львовской обл. Фото датируются 1915 годом.