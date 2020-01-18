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суббота, 18 января 2020 22:51

Как жил город на Херсонщине 100 лет назад - подборка фото
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Старинные фото Ананьева
Фото: Facebook
Старинные фото Ананьева
Старинные фото Ананьева
Старинные фото Ананьева
Старинные фото Ананьева

Показали древние фото города Ананьев Херсонской губернии.

В 1897 году в городе проживало 16,6 тыс. человек. Больше всего было украинцев, также жили молдаване, русские и евреи, сообщают "Хроники прекрасной эпохи".

В Ананьеве было около 20 полукустарных предприятий. Были свечесалотопный и мыловаренный заводы, 3 фабрики фруктовых и газированных вод, 2 маслобойни, 5 кирпичных заводов, табачная фабрика, 2 паровых и конный мельницы.

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Среди городов Херсонской губернии Ананьев по торговым объемом занимал 9 место. На ярмарках и базарах торговали зерном, мукой, овощами, местными промышленными и ремесленными изделиями.

Показали древние фото села Головецкое современного Старосамборского р-на Львовской обл. Фото датируются 1915 годом.

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