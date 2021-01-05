Ветерана ОУН отметили за участие в борьбе за независимость Украины в XX в.

Василия Семеляка признали участником боевых действий за независимость Украины в ХХ веке в составе вооруженных подразделений ОУН Фото: radiosvoboda.org

Удостоверение участника боевых действий получил 90-летний ветеран ОУН Василий Семеляк. Признали его вклад в борьбу за независимость Украины в ХХ в.

Василий Семеляк живет в поселке Балабино Запорожского района Запорожской области. Удостоверение ему торжественно вручили представители запорожского отдела Министерства по делам ветеранов и местного военкомата. Также мужчина получил грамоту от главы Запорожского областного совета, передает "Радио Свобода".

Василий Семеляк родился на Тернопольщине. Служил в ОУН связистом и был в походных группах. Его арестовали 1949-го. В течение 1950-1956 годов отбывал наказание в лагерях в Джезказгане Карагандинской области Казахстана.

"Я с 10 лет пошел по нашей Тернопольской области. Доставлял, куда напишут мне разнести листовки. Меня поймали, когда развешивал листовки против советской власти. Вот тогда и попал в тюрьму. На 25 лет. Был в самом Джезказгане. В шахты нас загнали. 100 грамм хлеба и стакан воды - обед в шахте давали. Сталин умер и начали нас немного снимать осужденных, а то и 25 лет. В Карагандинской области сидел и еще 22 года проработал в шахте на медных рудниках", - рассказал Василий Семеляк.

1965 года мужчина переехал в Запорожскую область. 1992-го его реабилитировали как жертву политических репрессий.

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236 народных депутатов Верховной Рады 8-го созыва 6 декабря 2018 года проголосовали за изменения в законопроект №8519. Закон предоставил статус участников боевых действий воинам Украинской повстанческой армии и Организации украинских националистов. "До сих пор они не имели статуса ветеранов и соответствующей государственной поддержки. Наряду с этим военнослужащие Советской армии и Комитета государственной безопасности такие гарантии имели", - объясняли в законе. Его инициаторами являются несколько депутатов из разных фракций, в частности Юрий Шухевич - сын главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича 1943-1950 годов. Ранее участниками боевых действий признавали воинов УПА, которые принимали участие в боях против немецко-фашистских захватчиков на территории оккупированной Украины 1941-1944 годах, не совершили преступлений против человечности и были реабилитированы.