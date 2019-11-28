Великобритания поддержала действия российских военных

Финские военные в 1944 году Фото: wikimedia

Великобритания выдвинула ультиматум Финляндии 28 ноября 1941-го. Потребовала прекратить военные действия против СССР до 5 декабря.

Финские войска выступили на стороне нацистской Германии но имели на то собственную мотивацию. Еще 30 ноября 1939-го, после отказа финского правительства от советских предложений об изменении границ в Карелии и передачу военно-морской базы Ханко, СССР объявил им войну. Тогда в Финляндию вторглось до 700 тыс. солдат Красной армии, которых мужчины и женщины сдерживали 104 дня. Наконец, не имея достаточно сил для продолжения войны, финны были вынуждены заключить мир и передать СССР свои территории. В этой кампании союз потерял около 400 тыс. солдат.

Войну 1941 года финны называли "продолжением". Стремились захватить Карельский, Олонецкий и Беломорский перешейки. После выдвижения ультиматума, к руководителю страны Густаву Маннергейму обратился лично премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль с рекомендациями прекратить войну из-за зимних холодов. Но финны отказались.

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Уже 2 декабря 1941 года они заняли базу на полуострове Ханко, а через 4 суток Великобритания и ее доминионы: Канада, Австралия, Новая Зеландия, Индия, Южная-Африка объявили Финляндии войну.

Финские военные блокировали Беломорканал, но дальнейшего наступления на земли, захваченные СССР в 1939-м уже не делали.

Советско-финская война, или Зимняя война - вооруженный конфликт между СССР и Финляндиеюу период от 30 ноября 1939 до 13 марта 1940 года. В советской пропаганде, официозной советской "историографии" называлась "вооруженным конфликтом на границе с Финляндией" или "оборонительной войной СССР против агрессии буржуазной Финляндии". Фины печатали собственную контрпропаганду.