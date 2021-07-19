Важное открытие. Обнаружили камень, обозначавший границы древнего Рима

Последний раз подобный камень находили 100 лет назад Фото: ukurier.gov.ua

Во время реставрации римского мавзолея Августа обнаружили редкий камень, обозначавший древние границы города. Последний подобный находили 100 лет назад.

Камень датировали правлением императора Клавдия - 10-54 год. Он был закопан в землю на месте семейной гробницы с останками самого Клавдия, пишет "Урядовый Курьер".

Открытие назвали чрезвычайно важным, ведь всего в Риме находили 10 подобных артефактов, а последний - век назад. Полная надпись на камне гласит: "Тиберий Клавдий сын Друза, Цезарь Август Германик, Великий понтифик, облеченный властью трибуна девять раз, провозглашенный императором 16 раз, консулом - в четвертый раз, Цензор, отец своего отечества, в связи с расширением территории римского народа увеличил и разграничил померий".

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По легенде, померий - античная граница, которая обозначала священные пределы города Рима, проложенная его основателем Ромулом 21 апреля 753 г. до н.э. Это была борозда, вспаханная в соответствии со сложными религиозными этрусскими обрядами, посвященная богам-покровителям, направленная на защиту от сверхъестественных угроз. Позже по той гране построили городскую стену.

Померий отделял линию города, внутри которого действовали особые правила, от внешней территории. Его не мог пересечь ни один иностранный правитель. Также было запрещено входить и вооруженным гражданам. Исключение составляли только военачальники, вернувшиеся с войны с победой. Им разрешалось с триумфом пройти в полном облачении и принести жертвы богам.

Право на расширение Рима предлагалось старинным обычаем, согласно которому расширение империи давало право аналогичным образом расширять границы города. Первым это сделал император Сулла, после Клавдий, Август, Нерон и Траян.

Надпись на камне гласит, что империя расширилась благодаря завоеванию Клавдием Британии.

Недавно археологи обнаружили остатки роскошного древнеримского отеля в историческом центре Вероны. Здание полностью сгорело около 1,7 тыс. лет назад. Исследователи раскопали остатки гипокаустичних систем как для пола, так и для внутреннего отопления стен. Пол помещений украшали мозаики и инкрустации, а одна из комнат сохранила на стенах ярко окрашенные фрески. Также удалось собрать деревянные остатки сгоревшей мебели и потолка, который обрушился из-за пожара. Вероятно, отель сгорел во времена больших потрясений, которые произошли в городе. В 283 году император Марк Аврелий Карин победил здесь соперника Сабина Юлиана. А в 312-м император Константин Великий осадил город и убил Руриция Помпеяна - главного командира войск соперника, узурпатора Максенция. После Веронской битвы Константин двинулся на Рим не встретив сопротивления. И в битве у Мульвийского моста победил Максенция.