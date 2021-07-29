Вандалы осквернили памятник УПА

 
Ексклюзивы
1/5
В Украине исчезают бабочки. Нашли причину
В Украине исчезают бабочки. Нашли причину
Просмотров: 414
"Дефолт не грозит" - банкир о шансах на транш от МВФ
"Дефолт не грозит" - банкир о шансах на транш от МВФ
Просмотров: 162
"Пути в Раду больше не будет": почему распадается "Голос"
"Пути в Раду больше не будет": почему распадается "Голос"
Просмотров: 702
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Просмотров: 648
Что не так с соцопросом об "одном народе" с россиянами: объясняет эксперт
Что не так с соцопросом об "одном народе" с россиянами: объясняет эксперт
Просмотров: 468
"Империя должна исчезнуть" - Муждабаев о будущем России
"Империя должна исчезнуть" - Муждабаев о будущем России
Просмотров: 477
Не всякий стол подходит. Как выбрать мебель для празднования дома
Не всякий стол подходит. Как выбрать мебель для празднования дома
Просмотров: 162
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 1071
Без почитания князя Владимира Россия потеряет истоки государственности
Без почитания князя Владимира Россия потеряет истоки государственности
Просмотров: 450
В Киеве заработали новые автобусы с кондиционерами - яркие фото
В Киеве заработали новые автобусы с кондиционерами - яркие фото
1 Просмотров: 3393
Фото
Все фото
6
10
27
22
9
Место массовых расстрелов зальют асфальтом. Историки протестуют
Место массовых расстрелов зальют асфальтом. Историки протестуют
Маршировали оккупанты, радовался Гагарин и работал робот-регулировщик - как менялся символ Парижа
Маршировали оккупанты, радовался Гагарин и работал робот-регулировщик - как менялся символ Парижа
&quot;С золотым левиком на рукаве&quot;: перезахоронили воинов дивизии СС &quot;Галичина&quot;
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
&quot;Люди устали от совка&quot;: как СССР доживал последние дни - фото
"Люди устали от совка": как СССР доживал последние дни - фото
Как люди развлекались ловлей рыбы 90 лет назад - подборка фото
Как люди развлекались ловлей рыбы 90 лет назад - подборка фото
Видео
Все видео
"Именно так я и хотел уйти из жизни" - художник выстрелил в себя посреди пшеничного поля
"Именно так я и хотел уйти из жизни" - художник выстрелил в себя посреди пшеничного поля
На Олимпиаде болельщик прервал матч исполнением гопака
На Олимпиаде болельщик прервал матч исполнением гопака
Украинцы зациклены на прошлом
Украинцы зациклены на прошлом
Нашли останки ребенка с украшениями, которым 2,5 тыс. лет
Нашли останки ребенка с украшениями, которым 2,5 тыс. лет
Это война культур: по одну сторону линии разграничения Великая отечественная, а по другую – Вторая мировая – Наталья Кривда
Это война культур: по одну сторону линии разграничения Великая отечественная, а по другую – Вторая мировая – Наталья Кривда
Интервью
1/5
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 1071
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
2 Просмотров: 1620
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
1 Просмотров: 1746
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
Просмотров: 1287
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
Просмотров: 486
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
29 июля 2021
Просмотров: 288
Одна гривня і 70 копійок
Дорогою додому завжди заходжу в супермаркет поряд із черкаською квартирою. У спеку купую холодний чай. На нього мене підсадила ще мати. У магазині ...
пятница, 30 июля 2021 01:13

Вандалы осквернили памятник УПА

  Комментировать
Вандалы осквернили памятник УПА
На Волыни облили краской памятник командиру УПА. Фото: Богдан Зосимчук

В селе Згораны Ковельского района Волынской области облили красной краской памятник командиру отряда УПА Владимиру Кушниру.

25 июля местные жители приехали к мемориалу. Обнаружили следы вандализма, сообщает активист Богдан Зосимчук в Facebook.

"Как говорится, жизнь нужно прожить так, чтобы враги твои боялись и после смерти. Ведь только страхом и ненавистью ко всему украинскому можно объяснить этот акт мелочного и подленького вандализма - памятный знак на месте боя Владимира Кушнира кто-то облил краской" , - написал он.

Зосимчук сообщил в полицию. Пресс-служба полиции Волыни сообщила, что 25 июля на место происшествия выезжал полицейский офицер общины. Сейчас он устанавливает причастных к преступлению.

Владимир Кушнир погиб возле села Згорани в июле 1943 года во время боя с нацистами. УПА пыталась не позволить вывозить молодежь на принудительные работы в Германию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Задержали вандалов, которые обезглавили памятник Шевченко

Памятник установили в 2000 году. Зосимчук заверил, что памятный знак восстановят.

В Кривом Роге на Днепропетровщине неизвестные повредили мемориал жертвам Голодомора и политических репрессий. В полиции сообщили, что неизвестные оставили на памятнике надписи, на потолке заметен след от поджога.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вандалы осквернили памятник УПА». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Гороскоп на 29 июля: какие знаки имеют уникальный шанс изменить свою жизнь
Гороскоп на 29 июля: какие знаки имеют уникальный шанс изменить свою жизнь
 Просмотров: 11367
По магазину разгуливал мужчина в футболке с гербом РФ. Чем все закончилось
По магазину разгуливал мужчина в футболке с гербом РФ. Чем все закончилось
 Просмотров: 11160
Авиакатастрофа под Коломыей: погиб известный летчик и трое иностранцев
Авиакатастрофа под Коломыей: погиб известный летчик и трое иностранцев
3
 Просмотров: 6444
Насиловали и убили: нашли тело 6-летней девочки
Насиловали и убили: нашли тело 6-летней девочки Просмотров: 6309
Кардашьян показала, как выглядела в купальнике 20 лет назад
Кардашьян показала, как выглядела в купальнике 20 лет назад
7
 Просмотров: 4797
История
Место массовых расстрелов зальют асфальтом. Историки протестуют
Место массовых расстрелов зальют асфальтом. Историки протестуют
6
 Просмотров: 810
В море нашли древний корабль с грузом амфор
В море нашли древний корабль с грузом амфор Просмотров: 333
Маршировали оккупанты, радовался Гагарин и работал робот-регулировщик - как менялся символ Парижа
Маршировали оккупанты, радовался Гагарин и работал робот-регулировщик - как менялся символ Парижа
10
 Просмотров: 864
Взяли турецкую крепость
Взяли турецкую крепость
 Просмотров: 216
Без почитания князя Владимира Россия потеряет истоки государственности
Без почитания князя Владимира Россия потеряет истоки государственности
 Просмотров: 450
Больше всего комментируют
15
Украина собирается купить корабль, не приспособленный для защиты черноморского побережья - эксперт
5
Зеленский и Байден будут говорить на повышенных тонах - Арахамия
4
Год делу "вагнеровцев": как в Офисе Зеленского "слили" спецоперацию
3
"Государственник? Гопник с райончика" - сети возмутил Арахамия
2
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
Голосов: 154
Голосование Сколько золотых наград выиграет Украина на Олимпиаде?
  • 1) меньше трех
  • 2) три
  • 3) больше трех
Просмотреть