Вандалы осквернили памятник УПА

На Волыни облили краской памятник командиру УПА. Фото: Богдан Зосимчук

В селе Згораны Ковельского района Волынской области облили красной краской памятник командиру отряда УПА Владимиру Кушниру.

25 июля местные жители приехали к мемориалу. Обнаружили следы вандализма, сообщает активист Богдан Зосимчук в Facebook.

"Как говорится, жизнь нужно прожить так, чтобы враги твои боялись и после смерти. Ведь только страхом и ненавистью ко всему украинскому можно объяснить этот акт мелочного и подленького вандализма - памятный знак на месте боя Владимира Кушнира кто-то облил краской" , - написал он.

Зосимчук сообщил в полицию. Пресс-служба полиции Волыни сообщила, что 25 июля на место происшествия выезжал полицейский офицер общины. Сейчас он устанавливает причастных к преступлению.

Владимир Кушнир погиб возле села Згорани в июле 1943 года во время боя с нацистами. УПА пыталась не позволить вывозить молодежь на принудительные работы в Германию.

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Памятник установили в 2000 году. Зосимчук заверил, что памятный знак восстановят.

В Кривом Роге на Днепропетровщине неизвестные повредили мемориал жертвам Голодомора и политических репрессий. В полиции сообщили, что неизвестные оставили на памятнике надписи, на потолке заметен след от поджога.