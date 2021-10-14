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суббота, 16 октября 2021 08:20

В Ватикане избрали молодого папу

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В Ватикане избрали молодого папу
Karolʹ Voytyla zdiysnyv ponad 200 pastyrsʹkykh poyizdok, v tomu chysli 104 zakordonnykh. Ivan Pavlo II stav pershym z Pap, khto vidvidav synahohu i mechetʹ. Foto: https://lysty.net.ua 2 kvitnya 2005-ho vin pomer. Smertʹ pontyfika stala trahediyeyu ne tilʹky dlya katolykiv, a y dlya predstavnykiv bahatʹokh inshykh relihiy. 2013-ho spetsialʹna komisiya Vatykanu vyznala Ivan Pavlo II svyatym. 13 travnya 1981-ho 23-richnyy Mekhmet Ali Ahdzha na ploshchi Svyatoho Petra v Rymi skoyiv zamakh na Ivana Pavla II. U natovpi prykhylʹnykiv nablyzyvsya do Ivana Pavla II y vystrilyv u nʹoho kilʹka raziv. Kynuvshy pistolet, Ahdzha namahavsya znyknuty z mistsya zlochynu, ale buv zatrymanyy chernytseyu ta kilʹkoma ochevydtsyamy ta skhoplenyy spivrobitnykamy bezpeky. Показати більше 721 / 5000 Результати перекладу Кароль Войтыла совершил более 200 пастырских поездок, в том числе 104 иностранных. Иоанн Павел II стал первым из Пап, кто посетил синагогу и мечеть. Фото: https://lysty.net.ua

В Ватикане краковского митрополита Кароля Войтылу 16 октября 1978-го конклав кардиналов избрал 264-м Папой Римским.

Кароль Войтыла стал Папой на второй день конклава. Белый дым, который возвещал свершения выбора, появился над Сикстинской часовней в 18.18. Митрополит Краковский стал 262-м преемником св. Петра.Колегия кардиналов, которая осуществила избрания и насчитывала 111 человек. Среди кардиналов только 18 были моложе Войтыла. Он стал самым молодым Папой за последние полтораста лет. А также и первым в истории Церкви Папой, при выборе имени сослался на целый трех своих прямых предшественников: Иоанна ХХІІ, Павла VI и Иоанна Павла I.

Британская "The Times" на следующий день после конклава написала: "Избрание кардинала Войтылы на Папу - это событие чрезвычайное значение. Кардиналы отправили Церковь в путешествие, конец которой неизвестный ... Возможно, они совершили мудро, однако они рискуют освобождением таких человеческих, политических и религиозных сил, которые потом не смогут контролировать".

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Иоанн Павел II посетил в июне Варшаву, здесь его встречали с бурным восторгом. Официальная реакция польской коммунистической власти - радость. Высылают в Ватикан телеграмму: "На Папском Престоле впервые в истории - сын польского народа, в единстве и сотрудничестве всех граждан развивает величие и процветание его социалистической Родины".

Папа много путешествовал по разным странам. 2001-го он с пятидневной визитом посетил Киев и Львов. Обращался к людям на украинском языке. В Украине отслужил четыре службы, на мессах присутствовали более 1,6 млн паломников. Молился на Аскольдовой могиле, возложил цветы к могиле Неизвестного солдата на Холме Славы в Киеве, в Мемориала жертвам в Быковне и в Бабьем Яру.

Всего совершил более 200 пастырских поездок, в том числе 104 иностранных. Иоанн Павел II стал первым из Пап, кто посетил синагогу и мечеть. 2 апреля 2005 года он умер. Смерть понтифика стала трагедией не только для католиков, но и для представителей многих других религий. 2013 года специальная комиссия Ватикана признала Иоанн Павел II святым.

13 мая 1981-го 23-летний Мехмет Али Агджа на площади Святого Петра в Риме совершил покушение на Иоанна Павла II. В толпе сторонников приблизился к Иоанну Павлу II и выстрелил в него несколько раз. Бросив пистолет, Агджа пытался скрыться с места преступления, но был задержан монахиней и несколькими очевидцами и схвачен сотрудниками безопасности.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
16
октября

В Ватикане избрали молодого папу

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