В Украину могут вернуть прах Нестора Махно

Внучатый племянник Махно дал согласие на перезахоронение. Фото: aif.ru

Внучатый племянник лидера украинских анархистов Нестора Махно дал согласие на возвращение из Франции в Украину праха его предка.

"Подготовили все необходимые документы по перевозке праха Нестора Махно в Гуляйполе. Этому предшествовали сессия городского совета, а также рабочее совещание. С нашей стороны готовы все документы, есть заявление внучатого племянника Нестора Махно по возвращению на родину праха его предка", - сообщил председатель Гуляйпольского райгосадминистрации Александр Ищенко в интервью ресурсу "Гуляйполе.city".

В случае возвращения прах Нестора Махно разместят в музее.

На данный момент Украина ожидает окончательного ответа от французской стороны.

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"Французская диаспора - против возвращения праха. Поэтому этот вопрос решается на уровне международных отношений", - отметил председатель РГА.

"Наш бренд - это Нестор Махно, историческая личность мирового уровня. Поэтому в ОТГ уже разработали проекты по маршруту Нестора Махно, который будет интересен туристам, создание махновских островов. Конечно, на их реализацию необходимые средства", - подытожил Ищенко.

5 августа 1919 украинский анархист Нестор Махно объявил о создании повстанческой армии. К Революционно-повстанческой армии Украины могли вступать все желающие. Махно со своими войсками ранее находился в составе Красной Армии. Впоследствии решил бороться с белогвардейцами генерала Антона Деникина самостоятельно.