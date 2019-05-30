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четверг, 30 мая 2019 12:37

В тюрьме нашли тела жертв массовых расстрелов

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Скелеты репрессированных обнаружили в Дубно Ровенской области.

Тела раскопали во время строительных работ на территории бывшей тюрьмы, сообщает сообщество "Типичное Дубно" в Facebook.

Сейчас проводят эксгумацию.

Истребление заключенных в Дубно произошло в июне 1941-го. Органы НКВД и НКГБ убивали политических заключенных в Дубенский тюрьме №2. В соответствии с советскими документами должны были казнить 320 человек.

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24-25 июня 1941-го в Дубенский тюрьмы №2 было убито и ранено более 230 заключенных. По немецким документам, казнили более 400 заключенных. Согласно публикациям июля 1941-го в бельгийской прессе и "Краковских вестях", в Дубенской тюрьме №2 было убито 527 человек.


24 марта в Ивано-Франковске похоронили останки жертв НКВД. Все 134 погибших были местными жителями. Их кости нашли в прошлом году у старого еврейского кладбища в Киеве.

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