В Турции появились новые украиноязычные аудиогиды

Зеленская представила аудиогиды в Стамбуле и Анкаре. Фото: АП

Во время рабочего визита президента Украины в Турецкую республику первая леди Елена Зеленская запустила 2 новые украиноязычные аудиогиды.

Аудиогиды появились в Галатский башни в Стамбуле и в Музее анатолийских цивилизаций в Анкаре. Церемония запуска состоялась с участием первой леди Турции Эмине Эрдоган, сообщает сайт ОП.

"Это уже четвертый и пятый украиноязычные аудиогиды на территории Турции из тринадцати запущенных в рамках инициативы. Мы продолжаем распространять украинский язык в мире", - отметила Зеленская.

В этом году в Турции планируют открыть украиноязычные аудиогиды в музее Святого Николая в Демре, в Археологическом музее в Анталии и в музее Мевляны в городе Конья.

"Я знаю, что Елена имеет особый интерес к культуре, истории и искусству. Я с восторгом наблюдаю за ее работой. Я верю, что как страны, которые являются соседями через одно море, у нас много работы в сфере культуры. Ведь сфера культуры является единственным инструментом для развития дружеских связей, ключом, который действительно помогает понять того, кто напротив", - сказала Эрдоган.

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Она отметила, что между Украиной и Турцией существует прочная связь, которая имеет тысячелетнюю историю.

В конце 2019 аудиогид на украинском языке появился в музее-дворце Топкапы. Архитектурный памятник считается одним из самых посещаемых в Стамбуле. Когда-то там жила Роксолана.