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суббота, 13 ноября 2021 00:46

В Софии Киевской обнаружили древний крест

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В Софии Киевской обнаружили древний крест
В такие кресты клали частицы мощей. Фото: Facebook / Тимур Бобровский

В Софии Киевской археологи обнаружили уникальный крест-реликторий.

Такие кресты называли энколпионами. Внутрь таких крестов клали части мощей или освященной просвиры, сообщил археолог Тимур Бобровский в Facebook.

Находку предварительно датировали первой половиной ХІІІ ст.

"Сегодня свое особое отличие "получил" Вячеслав Гайдук, найдя бронзовый энколпион", - написал Бобровский.

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Это редкая находка с территории Софии Киевской за все десятилетия ее исследований.

В Национальном заповеднике "София Киевская" обнаружили древний алтарь. Также археологам удалось обнаружить монеты возрастом 500-700 лет и фрески с животными. Монеты принадлежат к княжеским временам. На фреске ученые обнаружили изображение льва или пантеры. Фреска была написана в конце XI в.

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