В сеть выложили фото украинского села 1910-х

Нашли древние фото села Труханов Стрыйского района Львовской области.
Фотографии обнаружили в польских архивах, сообщают "Фотографії старого Львова".
На фото попала скала в окрестностях села, деревянный храм и придорожный крест.
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Храм имел 300-летнюю историю. До настоящего времени он не сохранился.
Опубликовали фото Свиржского замка в Перемышлянском районе Львовской области 1915 года. Ранее эти фотографии не были известны общественности. Фото хранятся в фондах Государственной библиотеки Польши.
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