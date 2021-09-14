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среда, 15 сентября 2021 01:13

В сеть выложили фото украинского села 1910-х
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Скала у Труханова
Фото: "Фотографії старого Львова"
Скала у Труханова
Придорожный крест у Труханова
Церковь в Труханове
Церковь в Труханове

Нашли древние фото села Труханов Стрыйского района Львовской области.

Фотографии обнаружили в польских архивах, сообщают "Фотографії старого Львова".

На фото попала скала в окрестностях села, деревянный храм и придорожный крест.

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Храм имел 300-летнюю историю. До настоящего времени он не сохранился.

Опубликовали фото Свиржского замка в Перемышлянском районе Львовской области 1915 года. Ранее эти фотографии не были известны общественности. Фото хранятся в фондах Государственной библиотеки Польши.

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