В сеть выложили фильм о гуцулах, который считали потерянным

Фильм Юлиана Дороша "У истоков народного творчества" выложили онлайн. Фото: photo-lviv.in.ua

Участники проекта "Львовский Фотомузей" выложили в сеть последний фильм Юлиана Дороша "У истоков народного творчества".

Его снимали с 1963 по 1971 год. Лента рассказывает о мастерах народных промыслов Гуцульщины, сообщают "Фотографії старого Львова".

Исследователи заново нашли запись фильма в марте 2020 года в помещении Дорошев во Львове. Знаток кинематографа Игорь Ткачик нашел металлическую коробку с отснятой кинопленкой. Никаких этикеток или надписей на ней не было.

Оказалось, что на ленте содержит фильм Дороша под названием "У истоков народного творчества. Киноочерк о гуцульских народных мастерах".

Фильм длится около 36 мин. Снимали на черно-белую пленку, но с цветными вставками. На пленке отсутствует звуковая дорожка. Предполагают, что ленту озвучивали в студийных условиях. Звуковую дорожку потеряли, или ее не было вовсе.

В фильме показали работу народных мастеров разного направления на Гуцульщине.

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Более поздних фильмов Юлиана Дороша не нашли. Есть все основания считать этот фильм последним в его кинематографической карьере.

Ткачик оцифровал фильм в течение марта и апреля 2020 года. Он дополнил видеоряд своей версией звукового сопровождения.

В интернете опубликовали фотографии гуцулов первой четверти XX в. Фотографии сделаны Николаем Сеньковським - известным украинским фотохудожником. Он жил в поселке Жабье на Гуцульщине - теперь Верховина, с 1920-го.