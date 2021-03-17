В селе убили 400 человек

Нацисты уничтожили село Ремель руками польских полицаев Фото: кадр из фильма "Битва за нашу Советскую Украину"

17 марта 1943 года нацистские оккупанты и польские полицаи уничтожили украинское село Ремель на Ровенщине. По разным оценкам погибло от 300 до 600 человек.

Карательную акцию подготовили из-за слухов о том, что селяне активно сотрудничали с ОУН-УПА. Тогда подполье противостояло немцам и полякам на Волыни. Также очевидцы вспоминали, что жители села приняли в свои семьи и дали приют бывшим пленным Красной армии. Это также могло разозлить немцев.

Село бойцы СС окружили вечером 16 марта. Утром пропустили через внешнее кольцо батальон польской шуцманшафт полиции, которому и приказали расправляться с местными. Мужчины были выходцами из польской колонии Осада Креховецка, оделись в эсэсовские мундиры старого образца.

Сначала местные решили, что они будут забирать молодежь на принудительную работу в Германию. Но полицаи начали расстреливать людей, бросать гранаты в окна и открытые двери домов. После расправ взялись за грабеж и поджоги.

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Мужчины сражались с полицаями с помощью подручных средств. Во время столкновений удалось убить до 20 палачей. Но большинство жителей села уничтожили. Спастись смогли около 70 жителей, прятавшихся в подвалах. Вспоминали, что за внешнее кольцо немцы пропустили только одну женщину с младенцем на руках. Уцелевшие отошли к ближайшему селу Козлинцы - теперь Козлин.

Данные о количестве жертв разнятся. Советская "История городов и сел" подает 615 человек, очевидцы называли около 400, а книга памяти "Венок бессмертия" - 346. В центре села стоит братская могила.

По возвращении советской власти на Волынь трагедию замалчивали, ведь противоречила установке, что украинские националисты помогают нацистам.

Массовое убийство жителей села Корюковка на Черниговщине осуществили отряды немецкой и венгерской военной жандармерии 2 марта 1943-го. Сохранились только 10 кирпичных домов и церковь. Погибли 6,7 тыс. человек, из них 1377 - сожжено заживо. Через 4 года после трагедии в Чернигове состоялся открытый судебный процесс над 16 бывшими немецкими и венгерскими военнослужащими, принимавшими участие в уничтожении Корюковки. Военный трибунал приговорил всех обвиняемых к 25-летнему заключению в исправительно-трудовых лагерях.