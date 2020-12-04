В рыболовных сетях нашли шифровальную машинку нацистов

На дне залива Гелтинг водолазы нашли машинку "Энигма" Фото: studentportal.p

Дайверы обнаружили редкую шифровальную машинку Enigma на дне залива Гелтинг в Батлийському море.

Предварительно искали заброшенные рыбацкие сети, угрожавшие морским животным. В одной из таких увидели запутанный предмет. Сначала решили, что это печатная машинка. Предполагают, что Enigma выбросили из субмарины моряки, а вскоре затопили и саму лодку, сообщает Reuters.

Нацисты использовали машинки для отправки и получения секретных сообщений в период Второй мировой. Взломать код удалось британским криптографам. Это помогло союзникам получить преимущество в борьбе за Атлантику.

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Чувствуя приближение поражения, в середине 1945 года немецкое командование приказало экипажам подводных лодок топить их, чтобы не достались победителям. Только в проливе Гелтинг затопили около 50 субмарин, отдельно уничтожали и шифровальные машины.

Находку дайверы планируют передать в археологический музей в немецком городе Шлезвиг

Немцы начали использовать шифровальную машину Enigma 27 июня 1940-го. Она была самой сложной в то время. Радиостанции разместили в городах Брест и Шербур. Сигналы передавали немецким бомбардировщикам. Те атаковали Великобританию. Идею такого шифрования изобрел голландец Гуго Кох. Запатентовал аппарат, но не построил. Позже передал права немцу Артуру Шербиусу. Тот разработал Enigma. Задумывал, что она будет полезной для бизнеса. Аппарат похож на пишущую машинку. Немецкие инженеры адаптировали Enigma к потребностям войны.