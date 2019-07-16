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вторник, 16 июля 2019 10:34

В Польше уничтожили православные храмы

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Автор: nasze-slowo.pl
  Поляки разрушают православный храм на территории Холмщины и Подляшья
Поляки разрушают православный храм на территории Холмщины и Подляшья

Собор епископов автокефальной Православной церкви в Польше обратился к польской власти с меморандумом 16 июля 1938-го. Тогда выразил сожаление по поводу кампании разрушения православных храмов на территории Холмщины и Подляшья. Призвал украинцев к 3-х дневному посту в связи с трагическими событиями. Призыв собора поддержал и предстоятель греко-католической церкви Андрей Шептицкий.

Кампания носила название "ревиндикация" - возврат имущества. Активно пропагандировалась в прессе, мол, во многих городах, где не живут украинцы, есть церкви, построенные в период российского имперского господства. Церковь обвинили в украинизации и русификации.

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Кампанией ликвидации церквей руководил координационный комитет под командованием генерала Брунова Ольбрехта, затем на его место назначили полковника Марьяна Турковского. Часть храмов закрывали и передавали во владение католической общины. Однако большую часть просто уничтожили путем поджогов или разборки. В результате акции уничтожили 91 церковь, 26 молитвенных домов, 10 часовен, 4 храма переделали в морги. В общем 127 православных святынь.

"Последнюю Божественную литургию совершил отец Семен Демчук 15 мая 1938-го в присутствии постового государственной полиции. Собрались на эту последнюю литургию все местные и окрестные православные украинцы, от детей до стариков, и все время громко и горько плакали. Не выдержал и полицейский и вышел перед окончанием богослужения", - говорилось в интерпелляции посла сейма Степана Барана.

После преобразования РПЦ на свою марионетку советское руководство намерено установить религиозный контроль над всей территорией СССР, а потому Западную Украину и УГКЦ, действовавшую в ее пределах, ждала трагическая судьба. Апогеем активной деятельности советских спецслужб по этой церкви стал так называемый Львовский Собор в 1946-м, на котором фактически было ликвидировано УГКЦ.

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Дата
16
июля

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