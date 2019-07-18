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четверг, 18 июля 2019 11:42

В пещере нашли жертвенник с предметами культа

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Автор: thehistoryblog.com
  В пещере Барадла в Венгрии нашли культовые предметы
В пещере Барадла в Венгрии нашли культовые предметы

Археологи нашли ритуальные предметы бронзового века (II-I тыс. до н.э.) в пещере Барадла в Венгрии. Ученые отмечают, что все находки - в основном бронзовые диски, подвески и керамика. Они имели большое значение для тогдашних людей. Рядом обнаружили много костей животных и свидетельства жертвоприношений.

Группа археологов из Университета имени Лоранда Этвеша изучала пещеру с металлоискателями, в результате чего ей удалось наткнуться на церемониальные артефакты под камнями. Местонахождение бронзовых дисков указало на то, что они были сначала завернутые в ткань, которая разложилась со временем, пишет The History Blog.

Артефакты принадлежат представителям культуры Бюкк, которые прибыли на северо-восточные холмы от венгерских Великих равнин, принося свои ремесла и хорошо развитые сельскохозяйственные знания. Всего нашли 59 бронзовых артефактов. Кости животных обнаружили в накопленных кучах, свидетельствующие о ритуальном пиршестве и жертвоприношениях в пещере.

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"Все это указывает что пещера Барадла была священным местом тысячи лет назад. В эти дни стены пещеры покрыты черной сажей, но тогда они светились белым, это было красивое место. Даже сегодня, дыша воздухом пещеры Барадла, вы чувствуете, что это мистическое место ", - отметил руководитель экспедиции, археолог Габор Сабо.

Археолог считает, что, подобно Стоунхенджу, пещера Барадла была древней святыней, к которой прибывали даже из далеких земель, чтобы стать свидетелями ритуалов, которые здесь выполнялись.

Автор: thehistoryblog.com
  В пещере Барадла в Венгрии нашли культовые предметы
В пещере Барадла в Венгрии нашли культовые предметы

Автор: thehistoryblog.com
  В пещере Барадла в Венгрии нашли культовые предметы
В пещере Барадла в Венгрии нашли культовые предметы

Археологи проводят раскопки в древнегреческом городе Селинус - современный Селинунт, Сицилия. Ученые обнаружили остатки древних жертвоприношений быков и оленей. Они уверяют, что это первое свидетельство жертвоприношений быков на Сицилии и в Селинусе, чей акрополь засыпан храмами.

Международная группа археологов и студентов из Нью-Йоркского и Миланского университетов раскапывала храм 13 сезонов. В ходе нынешних раскопок нашли храмовый алтарь VII в. до н.э. Сооружение состояло из известнякового фундамента и грубой кирпичной платформы. Возле нее и нашли остатки жертвоприношений.

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