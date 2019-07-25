В парке нашли доспехи рыцаря

В Буске на Львовщине исследователи из Института археологии Львовского национального университета им. Ивана Франко проводят раскопки на месте Mалого городища на территории Бугского парка.

На странице Краеведческого музея города Буска в Facebook разместили фото находок.

"Материалы нынешних исследований Института археологии Львовского национального университета имени Ивана Франко. Военная амуниция конника конца XIV века: стремя, подкова, остроги (шпоры), защитные пластины рыцарского доспеха (бригантина), боевой нож-мессер немецкого типа. Первичная очистка и консервация", - говорится в сообщении.

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Автор: Facebook Нашли доспехи всадника

Археологи наткнулись на богатый культурный слой позднего средневековья. Исследователь Петр Довгань сообщил, что во второй половине XIV в, во время польско-венгерской войны в Галиции, это место было полем битвы. Война велась за наследство Королевства Русского.

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