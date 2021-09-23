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пятница, 24 сентября 2021 08:20

В небо поднялся первый дирижабль

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В небо поднялся первый дирижабль
Жиффар разработал проект дирижабля с паровым двигателем, а затем построил этот аэростат. Фото: http://alternathistory.com

Французский изобретатель Анри Жиффар 24 сентября 1852-го совершил первый полет на дирижабле с паровым двигателем. Он сумел подняться на высоту 18 м.

Анри Жиффар (1825 - 1882) работал на железнодорожном транспорте, получил глубокие технические знания. В 1851-м он разработал проект дирижабля с паровым двигателем, а затем, с помощью друзей, построил этот аэростат. Анри Жиффар заимствовал идеи создания конструкции летательного аппарата у француза Менье.

Дирижабль имел оболочку продолговатой формы с заостренными концами. Длина оболочки 44 м, максимальный диаметр 12 м, объем - 2,5 тис. м. куб. Она заполнялась газом.

Под балкой размещалась небольшая открытая платформа с перилами. Здесь было место для воздухоплавателя, органы управления и паровой двигатель.

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Первый публичный полет Жиффар сделал из парижского ипподрома. Когда ветер стихал, аппарат мог двигаться в поперечных направлениях. При безветрии собственная скорость дирижабля составляла до 11 км/ч.

Полет продолжался около трех часов. Пролетев 27 км, Жиффар погасил огонь в топке и приземлился возле поселка Трапп. Дирижабль Жиффара не годился для настоящих воздушных перевозок. Однако конструктору удалось на практике показать, что подобная схема работоспособна.

Следующий технологический прорыв произошел в 1884-м. Тогда осуществили первый полностью управляемый свободный полёт на французском военном дирижабле с электрическим двигателем La France.

Британский дирижабль R101, который выполнял рейс в Индию, врезался в холм на территории Франции 5 октября 1930-го. Погибли 48 из 54 пассажиров и членов экипажа. Это крупнейшая на то время катастрофа в воздухе.

После катастрофы все работы по пассажирским дирижаблей в Великобритании были прекращены. Британцы не верили, что путешествия воздушным кораблем безопасны и надежны.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
24
сентября

В небо поднялся первый дирижабль

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