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пятница, 03 января 2020 09:37

В Москве взялись за греко-католиков

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В Москве взялись за греко-католиков
Москва усилила меры по ликвидации УГКЦ. Фото: saintjosaphat.org

Комиссия Московской патриархии прибыла в Украину для проверки мер "по искоренению остатков униатства" 3 января 1961-го. Пришла к выводу, что "насаждение православия проходит нормально".

Кампания началась после Второй мировой войны, но продолжилась в период хрущевской оттепели. Разработкой мер занимался председатель Совета по делам РПЦ при Совете министров СССР Георгий Карпов с благословения патриарха Алексия I.

Уполномоченные священники РПЦ находились в Станиславской – теперь Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой и Закарпатской областях. От них требовали усилить контроль за деятельностью униатских священников и за снятыми с регистрации храмами.

Уже через полмесяца они отчитывались об успехах в искоренении унии. Греко-католическим священникам не позволяли обслуживать 2 и больше религиозных общин, осуществляли контроль за их проповедями, не позволяли посвящения в духовный сан без предупреждения. Затрагивали уполномоченные РПЦ и внутреннюю отделку униатских храмов. Изымали иконы, конфесионалы, памятные таблицы и даже скамьи. Станиславский облисполком запретил священникам ходить по домам с колядой и святой водой.

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Несмотря на совместные мероприятия политиков, священников РПЦ и агентов КГБ, население не отрекалось своего вероисповедания. Епископат Украинской греко-католической церкви продолжал действовать нелегально, хотя о нем и было известно спецслужбам. Действовали и небольшие группы монахов и священников. Особенно советские уполномоченные опасались окружения митрополита Андрея Шептицкого и его действующего преемника Иосифа Слепого, сосланного в советские лагеря.

Украинская греко-католическая церковь была ликвидирована на территории СССР в результате псевдособора. Его созвали во Львове по плану НКВД СССР в марте 1946-го. Значительную часть имущества униатов передали Русской православной церкви, а верующих и духовенство насильно заставляли отрекаться от своей веры.

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Дата
03
января

В Москве взялись за греко-католиков

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