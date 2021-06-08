В Москве открыли памятник Шевченку

 
Ексклюзивы
1/5
Общество находится в состоянии шока
Общество находится в состоянии шока
Просмотров: 1143
У Зеленского игнорируют пропаганду Кремля – политолог
У Зеленского игнорируют пропаганду Кремля – политолог
Просмотров: 288
Зеленский не борется, а усиливает олигархов - экономист
Зеленский не борется, а усиливает олигархов - экономист
Просмотров: 252
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 999
Русские сломали полицейские серверы для доступа к материалам по МН-17
Русские сломали полицейские серверы для доступа к материалам по МН-17
Просмотров: 333
Завтра большой праздник. Сегодня в последний раз говорят "Христос Воскрес"
Завтра большой праздник. Сегодня в последний раз говорят "Христос Воскрес"
Просмотров: 612
Коронавирус дает осложнения на ноги;первые симптомы
Коронавирус дает осложнения на ноги;первые симптомы
Просмотров: 540
За государственные средства хотят снимать сериалы для России
За государственные средства хотят снимать сериалы для России
1 Просмотров: 774
Заигрывание с избирателями: политолог оценил закон Зеленского об олигархах
Заигрывание с избирателями: политолог оценил закон Зеленского об олигархах
Просмотров: 99
Никто не хочет брать ответственность - историк о передаче российским олигархам здания в Бабьем Яру
Никто не хочет брать ответственность - историк о передаче российским олигархам здания в Бабьем Яру
Просмотров: 504
Фото
Все фото
4
5
11
7
6
На месте военного лагеря древних римлян собрали 400 кг артефактов
На месте военного лагеря древних римлян собрали 400 кг артефактов
Археологи откопали древние ритуальные сосуды - фото
Археологи откопали древние ритуальные сосуды - фото
Делало людей счастливыми. Как готовили и потребляли мороженое в 1910-1970 годах
Делало людей счастливыми. Как готовили и потребляли мороженое в 1910-1970 годах
Как проводили время в украинских селах солдаты Австро-Венгрии 105 лет назад - фото
Как проводили время в украинских селах солдаты Австро-Венгрии 105 лет назад - фото
На помойку выбросили архив исследователя Киева
На помойку выбросили архив исследователя Киева
Видео
Все видео
Самый популярный музей Швеции. Запустили украиноязычные экскурсии на 400-летнем корабле
Самый популярный музей Швеции. Запустили украиноязычные экскурсии на 400-летнем корабле
Начался бой за Донецкий аэропорт
Начался бой за Донецкий аэропорт
В сеть выложили мультфильм об истории гуцулов
В сеть выложили мультфильм об истории гуцулов
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Сбитые самолеты и сексуальная культура - чем занимаются музеи Украины
Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа
Украина чтит память жертв геноцида крымскотатарского народа
Интервью
1/5
Зеленский не борется, а усиливает олигархов - экономист
Зеленский не борется, а усиливает олигархов - экономист
Просмотров: 252
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 999
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 540
Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о строительстве частного проекту "Бабий Яр"
Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о строительстве частного проекту "Бабий Яр"
1 Просмотров: 387
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
1 Просмотров: 639
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
09 июня 2021
Просмотров: 324
Історії Слабошпицького
Так було з Нестайком. Я не говорила з ним роками, а тут чомусь подзвонила. Наступного дня його не стало. А це придумала зробити проєкт із ...
четверг, 10 июня 2021 08:21

В Москве открыли памятник Шевченку

  Комментировать
В Москве открыли памятник Шевченку
Памятник Шевченко установили в центре Москвы, на побережье реки, рядом с гостиницей "Украина". Фото: unsplash.com

В Москве 10 июня 1964-го открыли памятник Тарасу Шевченко. Московский памятник появился на 8 дней раньше вашингтонского.

На сооружение памятника Тарасу Шевченко в Вашингтоне собирала средства вся украинская эмиграция. Первому секретарю ЦК Компартии Советского Союза Никите Хрущеву стало известно, что памятник в столице США должен быть установлен летом 1964-го. Он захотел сделать то же раньше американских диспареуния. Объявили Всесоюзный конкурс проектов монументов. Среди 35 проектов победила работа украинских скульпторов Юлия Синькевича, Анатолия Фуженко. Эта работа сделала скульпторов известными на весь СССР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гроб поэта на берег везли запряженные в повозку люди

В проекте - почти шестиметровый Шевченко якобы движется скалой с опущенной головой и врастает в землю. "Тарас Шевченко в шинели" Хрущеву понравился. Хотя не было никаких источников, подтверждающих версию о том, что шинель-крылатку носил Тарас Григорьевич.

Против образа поэта высказывалась группа украинских интеллектуалов, в числе которых были Максим Рыльский и Павел Тычина. Однако его одобрило начальство Москвы.

Памятник установили в центре города, на побережье реки Москва.

Памятник Шевченку открыли в Вашингтоне 27 июня 1964-го. В открытии памятника приняли участие 100 тыс. человек, делегации из Канады, Аргентины, Бразилии, Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, Австралии. Присутствовали представители правительства США и послы иностранных государств.

Монумент создали канадский скульптор украинского происхождения Лео Мол и архитектор Радослав Жук.

Автор: Ольга Васькив
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Москве открыли памятник Шевченку». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
июня

В Москве открыли памятник Шевченку

Самое читаемое
Как распознать женщину, которая хочет секса
Как распознать женщину, которая хочет секса Просмотров: 6282
Ночью расстреляли супругов. В соседней комнате спала 12-летняя дочь
Ночью расстреляли супругов. В соседней комнате спала 12-летняя дочь
4
 Просмотров: 5067
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
Как выглядит станция, которая должна была предупреждать СССР о нападении врага - впечатляющие фото из Чернобыля
33
 Просмотров: 4392
Будущий президент Украины загремел за решетку
Будущий президент Украины загремел за решетку
 Просмотров: 3726
Американская модель едва удержала грудь в глубоком декольте
Американская модель едва удержала грудь в глубоком декольте
7
 Просмотров: 3204
История
На месте военного лагеря древних римлян собрали 400 кг артефактов
На месте военного лагеря древних римлян собрали 400 кг артефактов
4
 Просмотров: 324
Узнали о происхождении корабля, который нашли на дне Днепра
Узнали о происхождении корабля, который нашли на дне Днепра Просмотров: 432
Археологи откопали древние ритуальные сосуды - фото
Археологи откопали древние ритуальные сосуды - фото
5
 Просмотров: 315
Школьник нашел золотой клад
Школьник нашел золотой клад
 Просмотров: 936
Делало людей счастливыми. Как готовили и потребляли мороженое в 1910-1970 годах
Делало людей счастливыми. Как готовили и потребляли мороженое в 1910-1970 годах
11
 Просмотров: 2097
Больше всего комментируют
13
"Северный поток-2" еще не запустили, а Путин уже шантажирует Украину - что о нас пишет мировая пресса
9
"Не хватало "России 1" - Муждабаев о тех, кого Зеленский угощал шашлыком
5
Сколь украинцев хотят второго срока Зеленского
4
СБУ обыскала "Партию Шария"
2
"Слуги" снова начали продвигать русский язык
Голосов: 17
Голосование Кто должен получить Национальную кинопремию за лучший украинский фильм 2019 года?
  • Атлантида
  • Земля голубая, будто апельсин
  • Плохие дороги
  • Толока
  • Черкассы
  • Другой фильм (пишите в комментариях)
Просмотреть