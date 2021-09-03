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пятница, 03 сентября 2021 15:56

В море нашли уникальное оружие древних римлян

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В море нашли уникальное оружие древних римлян
На месте древней битвы нашли артефакты. Фото: RPM Nautical Foundation

Подводные археологи у Еґатських островов у берегов Италии обнаружили два бронзовых тараны военных кораблей. Обследовали там место морской битвы между римским и карфагенским флотом 241 года до н.э.

Также обнаружили 10 свинцовых снарядов для пращи, бронзовые шлемы, римские и греческие монеты, сообщает RPM Nautical Foundation.

Корабли греков и римлян были оснащены емболоном - подводным тараном. Его стали активно применять на тяжелых кораблях около VIII в. до н. е. Таран позволял наносить удары и не повреждать корабль.

Тараны являются одними из самых редких артефактов, сохранившихся от древней средиземноморской культуры.

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Археологи также обнаружили большое затонувшее торговое судно первой половины IV в. н. е. Оно перевозило амфоры из Португалии и Южной Испании.

Во время реставрации римского мавзолея Августа обнаружили редкий камень, обозначавший древние границы города. Последний подобный находили 100 лет назад. Камень датировали правлением императора Клавдия - 10-54 года. Он был закопан в землю на месте семейной гробницы.

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Дата
03
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