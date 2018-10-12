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пятница, 12 октября 2018 23:13

В море нашли древнее кладбище кораблей

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В море нашли древнее кладбище кораблей
В Эгейском море нашли десятки кораблей. Фото: zonaburgas.bg

Около 60 затонувших кораблей обнаружила экспедиция подводных археологов возле островов Фурне в восточной части Эгейского моря.

Находки относятся к разным временам и эпохам - от древних Греции и Рима до Византии, Нового времени и XX века. По словам исследователей, по ним можно изучать историю мореплавания и торговли в Эгейском, Средиземном и Черном морях - от Северной Африки до Тавриды, сообщает trt.net.tr.

Руководитель проекта Джордж Куцуфлакис говорит, что найденные коробят были торговыми.

"99 процентов найденных у островов Фурне кораблей перевозили амфоры. Такие сосуды использовались для транспортировки жидких и сыпучих грузов - вина, масла, рыбных соусов, возможно, меда", - говорит он.

Большое число кораблекрушения ученые объясняют сложностью навигации в этом районе. Здесь много подводных скал, мелей, узких проливов, течений. Ветры внезапно меняют направление.

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"Концентрация торговых путей влекла сюда пиратов, они находили здесь легкую добычу. Многие корабли могли затонуть после ограбления. Но главная причина катастроф - быстрое судоходство", - отмечает один из координаторов проекта доктор Питер Кэмпбелл.

Останки кораблей сохранились по-разному. Чем глубже они лежат, тем меньше пострадали от времени и мародеров. 60 метров практически гарантируют, что находки останутся нетронутыми.

У берегов курортного города Кашкайш рядом с Лиссабоном в Португалии нашли затонувшее судно.

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