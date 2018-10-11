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четверг, 11 октября 2018 16:23

В лесу обнаружили бидон с оборудованием для подпольной типографии
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В селе Реклинец Сокольского района Львовской области обнаружили повстанческое бидон с листовками, брошюрами и клише времен ОУН-УПА.
Фото: Андрей Яцков
В селе Реклинец Сокольского района Львовской области обнаружили повстанческое бидон с листовками, брошюрами и клише времен ОУН-УПА.
В селе Реклинец Сокольского района Львовской области обнаружили повстанческое бидон с листовками, брошюрами и клише времен ОУН-УПА.
В селе Реклинец Сокольского района Львовской области обнаружили повстанческое бидон с листовками, брошюрами и клише времен ОУН-УПА.
В селе Реклинец Сокольского района Львовской области обнаружили повстанческое бидон с листовками, брошюрами и клише времен ОУН-УПА.

В селе Реклинец Сокольского района Львовской области обнаружили бидон с листовками, брошюрами и клише для изданий ОУН-УПА.

"Находка была на небольшом холме неподалеку земляной насыпи, на подъеме из глубокого рва, отделял горб от железнодорожного пути, на глубине около 40 сантиметров, - говорит краевед Андрей Яцков. - Мужчина, нашедший пригласил меня и докторанта Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника Игорь Коваль изучить эту памяти "ларек. Бидон предназначен для хранения и транспортировки молока. Бидон был наполнен брошюрами, листовками и книгами. Когда мужчина вытащил связку открыток, то под ней оказались деревянные дощечки, помеченные резьбой и покрытые типографской краской. Он понял, что наткнулся на остатки подпольной бандеровской типографии. Об этом свидетельствовали и стеклянные сосуды с порошком для приготовления печатной краски, образцы печатной продукции партизанской типографии и ксилографий, изготовленный из вишни. Ксилографий состоит из двух частей: верхняя - посвященная памяти героев Украины в день 23 мая, на нижней надпись "Пімстиш смерть великих лицарів".

Исследователи поняли, что надпись создал выдающийся повстанческое художник Нил Хасевич.

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"Незначительная глубина залегания бидона от поверхности земли, так же, как и характер культурного слоя свидетельствуют, что место для хранения подпольной литературы сделали впопыхах, под наглой угрозой большевистской облавы. После того, как полностью сделали раскоп вокруг бидона, мы приступили к обследованию подпольной литературы, сохранялась внутри железной посудини.Там была брошюра "Кто такие бандеровцы и за что они борются?" (Киев - Львов, 1949). Из научных исследований известно, что это издание следует связывать с партизанской типографией имени Арпада Золотаря, которая свою деятельность начала в селе Новая Скварява на Жовкивщине".

Брошюра "Кто такие бандеровцы" имела 33 страницы, а тираж ее составлял 4 тисячи экземпляров.

"На титульном листе она орнаментальная украшение - ветвь калины. Из воспоминаний подпольщиков, этот элемент отделки в типографии имени Арпада Золотаря выполнил художник и публицист Степан Ханкив. Надеемся, что в бидоне была спрятана часть продукции типографии имени Арпада Золотаря. Среди открыток всего была отпечатана по ксилографии Нила Хасевича "За что вы боролись, красноармейцы?".

Уникальное открытие было случайным, но наука оценила стоимость подпольной библиотеки. Это первый случай, когда в земле было открыли художественные произведения непосредственных участников национально-освободительной борьбы украинского в ХХ в.

3 сентября 1941-го в Днепропетровске начал действовать Провод ОУН Южного края под руководством Святослава Вовка. Первые члены ОУН появились в Днепропетровской области во время боев за областной центр. Это были участники роев Южной походной группы, направленные для работы на линии Днепропетровщина-Донбасс-Крым.

Автор: Оксана КНЯЖИК
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