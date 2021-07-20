В лесу нашли древние наскальные рисунки

В Индии обнаружили десяток древних рисунков. Фото: Express Photo

В Индии археологи обнаружили древние наскальные рисунки.

Их обнаружили в труднодоступном месте на территории района Фаридабад в штате Харьяна, сообщает The Indian Express.

Возраст рисунков может варьироваться от 10 до 40 тыс. лет. Первым изображение заметил эколог-активист Сунил Харсана. Он обнаружил их в лесу на холме Мангарбани. Сейчас там располагается доисторический памятник.

Археологи снарядили туда экспедицию. Ученые обследовали несколько участков. Обнаружили десяток наскальных рисунков. Пока неизвестно, что они изображают.

Некоторые из изображений напоминают отпечатки руки, которые находят в пещерах в разных уголках мира.

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На доисторическом холме выявили многочисленные артефакты. Среди них были каменные инструменты. Возраст древнейших из них может достигать 100 тыс. лет.

"Но мы также нашли свидетельства более позднего проживания людей на этом месте, до VIII-IX вв. н. э. Это место может оказаться одним из самых больших палеолитических памятников на Индийском субконтиненте, где в пещерах обнаружили орудия каменного века", - сказал директор Департамента археологии и музеев Харьяна Банане Бхаттачарья.

В Индии археологи нашли древний текст на каменной табличке. Надпись содержит предупреждение и предсказание для человечества. Камень нашел на юго-востоке Индии студент-археолог Васудэва Редди. Надпись содержит 25 строк.