В кургане нашли алтарь скифов

На Луганщине начались раскопки кургана. Фото: "Суспільне"

В Сватовском районе Луганской области в скифском кургане нашли алтарь.

"Курган относится к бронзовой эпохе. Но в нем также есть так называемые впускные захоронения более позднего времени, в частности скифское V-IV веков до н.э. На это указывает бронзовый наконечник стрелы соответствующего типа. А в самой насыпи было найдено каменное блюдо - алтарь, на котором скифы приносили жертвы", - рассказал Укрінформу руководитель группы, профессор Восточноукраинского национального университета им. Владимира Даля Юрий Бровендер.

Курган имеет высоту 3 м и около 50 м в диаметре. Низшее захоронение расположено на глубине 4 м. Ему около 4 тыс. лет.

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