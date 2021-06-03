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четверг, 03 июня 2021 16:00

В кургане нашли алтарь скифов

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В кургане нашли алтарь скифов
На Луганщине начались раскопки кургана. Фото: "Суспільне"

В Сватовском районе Луганской области в скифском кургане нашли алтарь.

"Курган относится к бронзовой эпохе. Но в нем также есть так называемые впускные захоронения более позднего времени, в частности скифское V-IV веков до н.э. На это указывает бронзовый наконечник стрелы соответствующего типа. А в самой насыпи было найдено каменное блюдо - алтарь, на котором скифы приносили жертвы", - рассказал Укрінформу руководитель группы, профессор Восточноукраинского национального университета им. Владимира Даля Юрий Бровендер.

Курган имеет высоту 3 м и около 50 м в диаметре. Низшее захоронение расположено на глубине 4 м. Ему около 4 тыс. лет.

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Археологи надеются обнаружить до 15 захоронений разных эпох.

Харьковские археологи наткнулись на находки, которым 2,5 тыс. лет. Выкопали их из захоронения молодой девушки скифского периода. Нашли драгоценность из Египта в виде жука-скарабея, золотые украшения, оружие и посуду скифской эпохи.

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