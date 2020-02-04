В Крыму собрались мировые лидеры

Уинстон Черчилль, Франклин Делано Рузвельт и Иосиф Сталин обсуждают послевоенные вопросы на Ялтинской конференции Фото: youtube.com

В Ливадии, в 3 км от Ялты, начала работу международная конференция 4 февраля 1945 года. Страны-союзники, которые побеждали во Второй мировой войне, стремились установить новый мировой порядок.

В бывшем царском дворце встретились лидеры США, Великобритании, СССР и их делегации - около 700 человек. Охраняли дворец войска и разведная агентура. Переговоры продолжались неделю. В результате стороны пошли на взаимные уступки, согласились практически со всеми пунктам. Политическая карта мира была кардинально изменена.

Самым сложным вопросом был польский и украинский. В ходе войны Польша потеряла значительную часть территорий - Западную Украину, Виленский регион и Балтийское побережье. Границы новой Польши решили установить там, где поляки не были национальным меньшинством. США и Великобритания стремились передать Львов Варшаве, но Сталин не согласился. Сослался на установленную англичанами в 1920-х "линию Керзона" по которой и установили границу. Польша получила в свою пользу лишь 5-8 км. территории и Белостокский регион. Решение фактически дублировало "Договор о дружбе и границах" подписаный между гитлеровской Германией и СССР. Кроме того, Сталин добился согласия на создание в Польше Временного правительства национального единства, почти полностью подконтрольного СССР. Это удалось благодаря тезису об освобождении Польши Красной армией.

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На конференции приняли решение о полной оккупации Германии, разделение ее на оккупационные зоны и выплату репараций, поклялись уничтожить все что связано с нацистским режимом. Решили и Балканский вопрос - СССР закрепил за собой Югославию в которой должен был установиться коммунистический режим. Грецию отдали на усмотрение Великобритании.

Участники подписали и ряд важных документов. Среди них тайный протокол об участии СССР в войне с Японией. Обсудили процедуру созыва новой международной организации - ООН. Впервые должна была собраться в апреле 1945 года в США. СССР стремился привлечь к организации все 16 республик на что США и Великобритания не дали согласия. Согласились на отдельное участие только Украинской и Белорусской ССР.

Важнейшим документом конференции стала "Декларация об освобожденной Европе". Она предусматривала восстановление суверенных прав завоеванных народов, а также право союзников "помогать" этим народам "для достижения общего блага". В результате каждая держава-победительница имела власть только на тех территориях, где были размещены ее войска. Во второй раз с 1919 года победители поделили мир и не учли предыдущих ошибок.

В результате СССР обеспечил себе политический контроль над оккупированными им странами что привело к советизации Восточной и Центральной Европы. За США и Британией закрепилась Западная. Это почти сразу вызвало "холодную войну". Созданный в Ялте раздел Европы сохранился до 1990-х и завершился национальными антикоммунистическими революциями.

28 ноября 1943 года началась Тегеранская конференция. На ней впервые в полном составе собралась "большая тройка" - лидеры СССР, США и Великобритании - Сталин, Рузвельт и Черчилль. В работе конференции участвовали также министры иностранных дел, политические и военные советники. В центре внимания конференции были военные вопросы.