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понедельник, 23 июля 2018 08:20

В концлагере Треблинка работали русские, украинцы и поляки

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В концлагере Треблинка работали русские, украинцы и поляки
Печи для сжигания тел в концлагерях. Фото: На скрижалях - Blogger

На территории оккупированной Польши недалеко от деревни Треблинка (Мазовецкое воеводство, Польша) с 23 июля 1942 года начал действовать немецкий "трудовой лагерь Треблинка". К октябрю 1943 года в Треблинке было убито более 700 000 человек.

Приказ о строительстве истребительного лагеря Треблинка было отдано рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером голове СС Варшавского района. Строительство лагеря началось в конце мая 1942 года. Территория лагеря составляла 24 га, она была окружена двойной оградой высотой 3 метра, а также оврагом глубиной 3 метра.

В августе-октябре 1942 года было построено десять дополнительных газовых камер общей площадью 320 м². После этого можно было уничтожить одновременно всех пассажиров, прибывших в 20 железнодорожных вагонах. После наполнения людьми, в камеры, замаскированные под душевые, подавали выхлопные газы от двигателя тяжелого танка. Смерть наступала от удушения в течение получаса. Тела убитых сначала закапывали в больших коллективных могилах, но весной 1943 года был приказано выкопать тела и сжечь.

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Персонал лагеря состоял из 30 членов СС и около 100 вахтманов представителей разных этнических групп - немцев, русских, украинских, поляков, словаков, болгар, представителей республик Средней Азии СССР. Многие евреи из Западной и Центральной Европы прибывали в лагерь на обычных пассажирских поездах, рассчитывая, что их везут на новое место жительства. Евреев из Восточной Европы привозили в забитых товарных вагонах, не давая воды и продовольствия.

2 августа 1943 года в Треблинке было поднято восстание узников, которое было жестоко подавлено, а лагерь ликвидирован. В Треблинке было убито более 700 000 человек.

Концлагерь в Освенциме, вблизи польского города Освенцим, был одним из крупнейших концлагерей в мире. С конца мая 1940 по январь 1945 года его использовали как нацистский концлагерь, а затем и как советский.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
23
июля

В концлагере Треблинка работали русские, украинцы и поляки

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