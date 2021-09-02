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четверг, 02 сентября 2021 11:19

В Киеве подготовили действо, которое в корне изменит представление о преступлениях коммунистов против украинцев

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В Киеве подготовили действо, которое в корне изменит представление о преступлениях коммунистов против украинцев
7 сентября пройдет международный форум "Голодоморы: помним, чтим". Фото: holodomormuseum.org.ua

7 сентября в Киеве состоится международный форум "Голодоморы: помним, чтим".

"Это мероприятие в корне изменит представление о преступлениях коммунистического тоталитарного режима против украинской нации. Форум начнется в 12:00 в Доме профсоюзов Украины", - говорится в сообщении пресс-службы Национального музея Голодомора-геноцида.

В форуме примут участие высокопоставленные представители международных, общественных, политических организаций, научного сообщества, лидеры общественного мнения.

Цель форума - актуализировать обсуждение в украинском обществе и международном сообществе тему Голодомора 1932-1933 годов, массовых искусственных голодов 1921-1923 годв и 1946-1947 гг., объединить людей для распространения правды о преступлении против украинского народа.

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Во время форума состоятся панельные дискуссии - "Голодомор-геноцид и массовые искусственные голоды 1921-1923 годов, 1946-1947 годов как величайшие преступления коммунистического тоталитарного режима: научные исследования" и "Голодомор-геноцид и массовые искусственные голоды 1921-1923 годов, 1946-1947 лет как величайшие преступления коммунистического тоталитарного режима: общественные коннотации".

В Музее Голодомора в Киеве создали аудиогид на 33 языках мира. Это рекорд Украины. Международный проект "Аудиогид для каждого" Национальный музей Голодомора-геноцида запустил в июле 2019-го. Предусматривал перевод текста обзорной экскурсии на 33 языках мира для размещения информации на аудиогид.

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