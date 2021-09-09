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четверг, 09 сентября 2021 13:23

В канализации нашли убежище евреев периода Второй мировой
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В убежище нашли предметы, которыми пользовались уцелевшие
Фото: zaxid.net / explorer.kiev.ua
В убежище нашли предметы, которыми пользовались уцелевшие
В убежище нашли предметы, которыми пользовались уцелевшие
В убежище нашли предметы, которыми пользовались уцелевшие
В убежище нашли предметы, которыми пользовались уцелевшие

Львовские диггеры Александр Иванов и Анна-Мелания Тычка нашли в городской канализации место, в котором скрывалась группа евреев во времена нацистской оккупации. Тайник располагался под площадью Соборной в центре города.

Евреи находились в городской канализации 14 месяцев. Из 70 человек, которые залезли туда, когда уничтожали городское гетто, сначала спаслись 21. Ко времени, когда можно было свободно выйти на поверхность, дожили 11, двое из которых дети. Помогали им работники городских канализационных сетей - поляки Леопольд Соха, Стефан Врублевский и украинец Юрий Ковалив. Именно последний предложил место под площадью Соборной. Коммунальщики приносили им еду и необходимые приборы, сначала за деньги, а когда они закончились - из сострадания, пишет zaxid.net.

Среди уцелевших были Кристина Хигер с отцом Игнацием. По своим воспоминаниям написали книги "Девочка в зеленом свитере" и "Мир в темноте". В последней Игнаци подробно описал передвижения и особенности городской канализации. Эту историю экранизировала польская режиссерка Агнешка Холланд.

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По словам диггеров, в поисках им больше помогла именно книга воспоминаний. Поиски продолжались год. Львовский диггер Андрей Риштун рассказал, что попасть в то место можно через люк возле кафе напротив церкви Андрея или Полтавы. Ход туда - коллектором от памятника Мицкевичу по улице Валовой и Сербской, последние 200 м надо ползти канализационной трубой.

На месте хранения нашли насыпи земли, которые евреи делали, когда узнали что рядом немцы копают окопы. Также диггеры увидели битое стекло между камнями. Хигер писал, что крысы добирались щелями между камнями до самодельных полок с продуктами, поэтому туда запихивали битое стекло. Также в стенах были забиты гвозди, на которые вешали одежду или сумки с едой. Кроме того, там нашли пасхального барашка, фонарик польской фирмы Elekrtrodyn, бутылку из-под львовского пива с надписью на немецком Staatsbrauerei Lemberg Unverkauflich - Львовская государственная пивоварня, не для продажи.

Анна-Мелания Тычка на основе найденных вещей хочет организовать выставку и впоследствии передать вещи в музей.

14 мая отмечают День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.

Званием "Праведника народов мира" Израилем удостоены 2659 граждан Украины. Его предоставляет Израильский национальный мемориал Катастрофы и Героизма Яд Вашем в Иерусалиме. Звание - проявление уважения к людям, которые проявили свои достоинства во время войны.

Митрополит УГКЦ Андрей Шептицкий спасал евреев. Недавно комитет "Сада Праведников - Гариво" в итальянском городе Милан признал его праведником. Но в Иерусалиме его отказываются признавать "Праведником народов мира".

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