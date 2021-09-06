В Канаду прибыли первые иммигранты

Первая волна иммиграции продолжалась до начала Первой мировой войны. Около 170 тыс. украинцев заселили целинные земли в провинциях Манитоба, Саскачеван, Альберта, Квебек. Фото: https://www.communitystories.ca

Два украинца 7 сентября 1891-го регистрируются в Монреале. Иван Пылыпив и Василий Елиняк из села Небылов теперь Рожнятовский район, Ивано-Франковская область, стали первыми украинцами Канаде.

В конце XIX в. правительство Канады раздавал иммигрантам земельные наделы для заселения степей. Главным условием было начать хозяйство на земле за три года. Хотели решить проблему освоения дикого Запада. Первыми туда из украинских земель поехали немцы. Они начали агитировать бывших односельчан переезжать. Иван Пылыпив получил такое приглашение.

Мужчина договорился ехать с односельчанами - Василием Еленяком и братом женщины Юрием Панищаком. В конце лета они оставили родное село. Добрались до Гамбурга, откуда собирались плиты в Ливерпуль. Панищаку не хватило денег, он вернулся. Василий Еленяк и Иван Пылыпив отплыли из Ливерпуля на корабле "Орегон" в Канаду. Первые эмигранты плыли в Канаду 22 дня.

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Они прибыли в Квебек 6 ​​сентября 1891-го. Поездом добрались Виннипеге, откуда поехали в поселок Медисин-Хат в провинции Альберта. Василий Елиняк поселился вблизи колонии галицких немцев Йозефбург в провинции Альберта в поселке Эдна. Сейчас этот городок Стар - старейшее украинское поселение в Канаде. Иван Пылыпив заработал немного денег и вернулся на родину, чтобы забрать семью.

Приехал на Рождество 1892-го. Его за агитацию односельчан к переезду арестовала австрийская власть и бросила на месяц в тюрьму. После наказания он забрал жену и троих детей и вернулся в Канаду. С ним поехали еще три семьи из деревни. За два года Василий Елиняк забрал свою семью и вместе с шестью другими семьями из села вернулся на новую родину.

Пылыпив и Елиняк стали богатыми фермерами и основали большое поселение украинцев в Канаде. Сейчас это город Чипман в канадской провинции Альберта. Василий Елиняк стал мэром Чипман и почетным гражданином Канады. Оба украинцы и их потомки получили канадское гражданство.

В Виннипеге 3 февраля 1940-го создано общественно-общественную организацию Комитет украинцев Канады. Канада - третья страна по числу этнических украинцев. К 1899 году в Канаду выехало 12 950 человек из Галичины и Буковины. Первая волна иммиграции продолжалась до начала Первой мировой войны. Около 170 тыс. украинцев заселили целинные земли в провинциях Манитоба, Саскачеван, Альберта, Квебек. Сейчас в Канаде проживает более миллиона украинцев.