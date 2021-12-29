В Харьковской области нашли поселение скифов

Поселение было найдено около города Дергачи. Фото: "Объектив"

В Харьковской области археологи раскопали скифское поселение.

Ему дали название Дергачи-Луки, сообщил руководитель археологической экспедиции Каразинского университета Константин Пеляшенко, пишет "Об'єктив".

Скифское поселение было обнаружено вблизи города Дергачи в Харьковском районе. Около него уже находили скифские захоронения.

"С 2018 по 2019 год мы проводили исследования курганного могильника возле Дергачей, в 2020-2021 годах начали исследовать поселение, которое получило название Дергачи-Луки", - сказал руководитель экспедиции.

Археологи изучили несколько объектов Бондарихинской культуры XI-VIII вв. до н.

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"Нам удалось сразу обнаружить усадьбу скифского времени. Остатки двух жилищ, хозяйственные объекты и несколько объектов Бондарихинской культуры. Теперь мы имеем представление о хозяйстве населения, которое проживало в этом поселении, о жилищно-строительной традиции, материальной культуре и датировке", – добавил Пеляшенко.

Международная команда археологов установила, что не все скифы кочевали. Ранее ученые объединяли разные культуры юга Украины в единую скифскую идентичность. Современные исследователи проанализировали человеческие кости и зубную эмаль. Выявили, что люди в этом регионе жили в поселениях. Выращивали просо и разводили скот в смешанных экономических системах.