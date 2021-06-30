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четверг, 01 июля 2021 08:20

В грандиозной битве погибли сотни тысяч солдат

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В грандиозной битве погибли сотни тысяч солдат
Операция на Сомме продолжалась четыре с половиной месяца и была одной из крупнейших в ходе всей войны. Фото: https://www.historylearningsite.co.uk

Крупнейшая военная операция Первой мировой войны началась 1 июля 1916-го на немецких позициях вблизи реки Сомма. Длилась до 18 ноября 1916-го.

Первоначальный план операции предусматривал проведение наступления силами трех французских и двух английских армий с прорывом немецкой обороны на фронте протяженностью в 70 км. Основная роль в проведении операции отводилась французским армиям. Союзники превосходили немцев в пехоте более чем в 4,6, в артиллерии - в 2,7 и в авиации почти в 3 раза. Свое наступление они готовили около пяти месяцев с невиданным до этого размахом.

Утром 1 июля союзнические войска начали наступление. Французская пехота двигалась за огневым валом своей артиллерии. Англичане атаковали при содействии огня батарей по отдельным целям.

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В сентябре-октябре операция на Сомме приобрела еще более широкий размах. Со стороны англичан к ней была привлечена резервная армия генерала Гафа и новое средство борьбы - танки. Танк преодолевал проволочные заграждения и траншеи шириной 2,7 метра. Броня держала попадания пуль и осколков снарядов. Немецкие солдаты бросали оружие с криками "Дьявол идет!".

Операция на Сомме продолжалась четыре с половиной месяца и была одной из крупнейших в ходе всей войны. С обеих сторон в ней участвовало 150 дивизий, 1 тыс. самолетов и много другой техники. Союзникам не удалось одержать победу над немецкими войсками, прорвать их фронт. Они лишь прорывали немецкую оборону на фронте протяженностью 35 км и в глубину до 10 км. Французы потеряли 341 тыс., англичане - 453 тыс., немцы - 538 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными.

19 декабря 1916-го завершилась самая длинная в истории человечества Верденская битва. Она продолжалась 303 дня. Немецкое командование начало мощное наступление на французские позиции в районе города Вердена.

Действия российских войск на Восточном фронте заставили немцев перейти в оборону. Французы начали наступать и отвоевали позиции. Никаких тактических и стратегических результатов битва не принесла. Обе стороны потеряли до 430 тыс. человек.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
01
июля

В грандиозной битве погибли сотни тысяч солдат

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