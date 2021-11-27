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суббота, 27 ноября 2021 12:43

В Европе осудили Гитлера. Мы не решаемся сделать это с Советским Союзом – Наталья Доляк

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В Европе осудили Гитлера. Мы не решаемся сделать это с Советским Союзом – Наталья Доляк
Наталья Доляк: "Много перечитала вырезок из газет 1930 годов. В них отражена совсем не та жизнь. Писали о передовиках, увеличении темпов коллективизации и сдаче зерна. То есть глубокая пропасть между реальностью. Это помогло понять в каких психических состояниях находились тогда люди". Фото: предоставлено Наталкой Доляк

Беда украинцев в том, что не делают выводы из прошлого. Потому повторяют ошибки. Многие не осознают вредное влияние Советского Союза и это вредит Украине, считает писательница Наталка Доляк.

"В Европе осудили Гитлера. Мы не решаемся сделать это с Советским Союзом и его демонами. Поэтому повторяем ошибки, но не замечаем этого из-за гаджетов и занятости. В общественном транспорте молча слушаем, как хвалят Советский Союз. Не за что его хвалить. В нем был Голодомор. Забываем об этом, потому так и живем", - объясняет Наталка Доляк.

В 2021 году издали новый тираж ее романа "Черная доска". Основные события произведения проходят во время Голодомора.

"В 1920-х крестьяне так же были озабочены земледелием и не думали, что будут умирать от голода. Но события развиваются очень быстро. Не успеваем сориентироваться, как уже лежим в могиле. Поэтому "Черная доска" – во многом о современности", - делится автор.

Писала сначала для себя. Не рассчитывала, что книга станет популярной и будут ее переиздавать.

Мне стало очень плохо. Закрадывались даже мысли, смогу ли пропустить все это через себя и воплотить в тексте. Со временем боль ослабла и я смогла создать сюжет

"Был период, когда загорелась темой Голодомора и даже появилось чувство долга. На месяц окунулась в атмосферу 1932-1933 годов. И мне стало очень плохо. Закрадывались даже мысли, смогу ли пропустить все это через себя и воплотить в тексте. Со временем боль ослабла и я смогла создать сюжет. Наполнить его переживаниями от прочитанного и услышанного. Бывает ко Дню памяти жертв Голодомора меня приглашают в школы. Представляют, говорят, что я написала "Черную доску" и эту книгу нужно прочесть. Но я возражаю. Говорю детям, что не обязательно. К ней нужно дорасти эмоционально. Нельзя просто брать и читать", – говорит Наталка Доляк.

В книге нет лирических эпизодов и любовной линии.

"Я всегда ставлю себя на место героев романа. Подумала, что вряд ли меня беспокоили бы любовные отношения, если бы я пухла от голода и вокруг умирало столько людей. На "черные доски" партийные органы вывешивали списки сел и районов, которые больше всего противодействовали колхозам или не могли выполнить завышенные планы по сдаче зерна. Таких блокировали, отрезали от жизни, и они вымирали. Поэтому черная доска стала памятным обелиском погибшим и тем событиям", - рассуждает писательница.

Перед написанием "Черной доски" перечитала многие дела 1932-1933 годов в государственном архиве.

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"Не перебирала, листала все подряд. Документы помогали ощутить атмосферу. Натыкалась на сообщение 1933-го о воровстве лошадей, исчезновении детей, которых искали всем селом. Многое перечитала вырезок из газет. В них отражена совсем не та жизнь. Писали о передовиках, увеличении темпов коллективизации и сдаче зерна. То есть глубокая пропасть между реальностью. Это помогло понять, в каких психических состояниях находились тогда люди", - вспоминает Наталка Доляк.

Наиболее эмоциональные эпизоды получила из записей показаний старожилов. Например, историю о женщине, которую хотели наказать и посадили в хлев к быку.

Мы не далеко ушли от 1933 года. Если завтра страна перестанет существовать, одними из виновных будут журналисты

Главный герой произведения – журналист. Автор "Черной доски" тоже работала в этой сфере. Считает, что и тогда, и теперь на журналистах лежит львиная судьба ответственности за все, что творится в стране.

"Судьба главного героя – это хорошо показывает. В Голодоморе есть и его вина. Был просто писаком, делавшим то, что хотела коммунистическая партия. Он в это верил, потому что был далек от реальности. Но увидев настоящую жизнь, понял, насколько ошибался и врал. Хоть и поздно он понял.

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Сегодня на журналистах лежит такая же ответственность. Мы не далеко ушли от 1933 года. Тоже имеем классно сделанные, но лживые статьи, извращенные. Нужно остановиться. Если не можешь отстоять собственную позицию или она отсутствует, лучше пойти работать в другую сферу. Если завтра страна перестанет существовать, одними из виновных будут журналисты. Я также выполняла задания, за которые мне стыдно, поэтому ушла из профессии", - добавляет Наталья Доляк.

Интервью с Наталией Доляк читайте в журнале "Країна" за 25 ноября 2021 года.

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Каждый год в четвертую субботу ноября в Украине чествуют погибших от голода. В этом году День памяти жертв Голодомора выпадает на 27 ноября. В этот день проводят поминальные богослужения, посещают памятные места.

В 16:00 приобщаются к общенациональной минуте молчания и акции "Зажги свечу".

Голодомор-геноцид организовала советская власть в 1932-1933 годах, чтобы сломить украинское сопротивление режиму. Государственные органы изъяли продовольствие и закрыли границы. Миллионы людей умерло от голода. Руководство Советского Союза скрывало массовую смертность в Украине и отказалось от благотворительной помощи, которую предлагали другие страны и диаспора.

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