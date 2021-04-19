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вторник, 20 апреля 2021 01:13

В джунглях нашли посольство древней цивилизации

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В джунглях нашли посольство древней цивилизации
Поселение в джунглях оказалось точной копией другого города. Фото: Parque Nacional Tikal

В джунглях Гватемалы обнаружили комплекс зданий, который полностью копирует город цивилизации Мая Теотиуакана.

В поселении Тикаль обнаружили даже пирамиду Кетцалькоатля, который был верховным божеством Теотиуакана, пишет Science Mag.

Уже ранее существовали гипотезы, что Теотиуакан в Мексике и Тикаль в Гватемале были союзниками. Мексиканские руины уже хорошо изучены, а раскопки в Гватемале все еще продолжаются. Полноценные исследования начались лишь в 1979 году, и они все еще не завершены. Тикаль расположен в непроходимых джунглях. Археологам пришлось построить собственную посадочную полосу для легкомоторных самолетов.

С 2018 года регион вокруг Тикаля начали обследовать с помощью аппарата LiDAR. Он может проникнуть за густой полог леса и обнаружить остатки зданий под слоем земли.

Копии зданий подтолкнули исследователей к мысли, что здесь могло быть посольство Теотиуакана.

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"Сходство деталей просто потрясающее", - сказал археолог из Университета Брауна Стивен Хьюстон.

Тикаль самостоятельно покинули жители. Постепенно джунгли поглотили поселение. Предполагают, что в городе случилось восстание. В этот период в результате крупных извержений вулканов произошли катастрофические глобальные изменения климата. Археологические находки подтверждают, что люди в этом регионе стали умирать от голода.

Башню из человеческих черепов нашли в Темпло Майор, комплексе культовых сооружений ацтеков в историческом центре Мехико. Археологи насчитали 119 черепов. Среди них есть и детские.

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