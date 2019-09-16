В джунглях нашли древнее поселение

В Бразилии обнаружили древние поселения. Фото: Amazonas Noticias

В лесах Амазонки бразильские археологи обнаружили остатки поселений возрастом около 3 тыс. лет.

Исследователям помогли хроники испанского священника Гаспара де Карвахаля. Он путешествовал по реке Амазонке в XVI веке и описал множество индейских деревень, сообщает Amazonas Noticias.

Священник писал, что безлюдная местность раньше была густо заселена. Исследователи обнаружили следы гораздо более древней неизвестной цивилизации.

"Мы не можем сказать, что это был только один археологический памятник. То, что мы увидели, представляет собой множество поселений, у каждого из которых была, возможно, своя собственная история, но которые были связаны между собой", - рассказал научный сотрудник экспедиции Рафаэль Лопес.

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Археологи обнаружили заросли бразильского ореха, за которым следили древние. Ученые нашли следы перегноя, который оказался нехарактерным для здешней местности. Это указывает на то, что перегной сюда доставляли специально, индейцы ухаживали за своими посадками.

Нашли значительное количество керамики, возраст древнейшей тоже может достигать 3000 лет. Обнаружили вазы и погребальные урны разных периодов.

Люди поселились в юго-западной части Амазонии гораздо раньше, чем считалось. Это подтверждают находки, сделанные международной группой ученых.