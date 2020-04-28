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среда, 29 апреля 2020 03:13

В древней крепости восстановили мост и крышу башни

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В древней крепости восстановили мост и крышу башни
В Меджибожский крепости провели реставрационные работы. Фото: Государственный историко - культурный заповедник "Меджибож"

В Меджибожский крепости восстановили мост и крышу башни.

Несмотря на карантин на территории Государственного историко-культурного заповедника "Меджибож" продолжается научная и реставрационная работа, передает "Є".

"Мы полностью реконструировали мост. Заменили мостовую, провели гидроизоляцию, укрепили все несущие конструкции. Так что парадный вид крепости изменился. Но самое главное - воссоздали историческую реальность. Забрали четыре метра моста, заложенного в XIX столетии, и предоставили конструкцию ее вид, который будет имитировать тот перекидной мост, который здесь был с древнейших времен до XIX века. Поэтому, посетители смогут увидеть как ранее был организован въезд в крепость", - рассказал директор заповедника Олег Погорелец.

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На Круглой башни восстановили крышу по гравюрам XIX в.

Археологи раскопали древнюю крепость в степи возле села Республиканец на Херсонщине. Регион известен господством скифов-кочевников, однако те не строили каменных фортов.

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