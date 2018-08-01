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среда, 01 августа 2018 10:31

В центре города нашли старейшую библиотеку

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В центре города нашли старейшую библиотеку
Библиотеку построили в римские времена. Фото: theguardian

Старую публичную библиотеку Германии нашли в центре Кельна.

В 2017 году, во время раскопок на территории протестантской церкви в центре города обнаружили стены. Археологи предположили, что здание относится к периоду Римской империи. Кельн был основан римлянами в 50 году н.э. под названием Колония, сообщает The Guardian.

На стенах ученые нашли полки для свитков размером 80 см на 50 см.

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Неизвестно, сколько свитков хранилось в библиотеке. Их количество могло достигать 20 тысяч.

Стены библиотеки будут сохранены. Три ниши общественность сможет осмотреть в подвале общественного центра протестантской церкви, который сейчас строится.

Израильские ученые расшифровывали один из текстов древних свитков Мертвого моря. Свиток принадлежал иудейской секте ессеев. Представители этих братств следовали правилам аскетической жизни и жили в закрытых от общества общинах.

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