В центре города нашли куски древних амфор

Фото: "Думская"

На Приморском бульваре в Одессе археологи нашли античные и турецкие артефакты.

"Найденные фрагменты амфор. На мой взгляд, тянут на VI века до нашей эры. Кроме того, мы нашли фрагменты скифской или фракийского лепной керамики, как ее называют, местного производства", - говорит один из руководителей раскопок, доктор исторических наук Андрей Красножон, передает "Думская".

Также обнаружили фрагменты дорогого фаянса из Западной Турции.

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Исследователи ищут остатки крепости Хаджибей. Ученые уже преодолели слой земли в 2 м. Георадар показывает под землей остатки валов. По мнению Красножона, именно под валами есть остатки разрушенной крепости Хаджибей.

Археологи нашли в Николаевской области перстень времен Османской империи. Предполагают, что украшение принадлежало внуку турецкого султана Сулеймана.